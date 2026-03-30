Decenas de arrestados en las protestas No Kings

Publicado por Santiago Ospital 30 de marzo, 2026

La tercera convocatoria de protestas No Kings dejó al menos 90 detenidos. Las manifestaciones anti-Trump brotaron en distintos puntos del país el sábado, con sus organizadores asegurando que lograron congregar a más de 8 millones de personas en cerca de 3.100 eventos. Los departamentos locales de policía informaron de detenciones en California, Colorado, Tennessee y Ohio, entre otros.

El mayor número de arrestos se produjo en Los Ángeles: 75, con 74 detenidos por resistir a una orden policial de dispersarse y uno más bajo sospecha de poseer un arma. Ocho de los primeros eran menores de edad. La Policía informó de que había emitido la orden de liberar la zona después de que los manifestantes arrojaran piedras, botellas y trozos de hormigón contra agentes federales. Algunos uniformados sufrieron lesiones leves, según fuentes oficiales.

Imágenes televisadas mostraron cómo un manifestante con la cara cubierta grafiteaba "Mata a tu agente local de ICE" sobre un edificio del Gobierno. "Este es un delito federal", sostuvo Bill Essayli sobre la pintada el primer fiscal auxiliar para el Distrito Central de California. También publicó, durante el sábado, que los oficiales habían comenzado a arrestar a protestantes que habían agredido a personal de un juzgado de LA: "A quienes rompieron bloques de concreto y los arrojaron contra nuestros oficiales, los tenemos grabados en video. Los encontraremos y también los arrestaremos. Están advertidos".

"Un grupo de 1.000 manifestantes rodeó el Edificio Federal Roybal en Los Ángeles", describió, por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). "Los manifestantes arrojan piedras, botellas y bloques de cemento a los oficiales. Dos oficiales alcanzados por los bloques de cemento están recibiendo atención médica". Asimismo, se registraron puntos de conflicto en las instalaciones federales del Centro de Detención Metropolitano y en un complejo en el centro de la ciudad californiana.

Las autoridades informaron de episodios de violencia en edificios federales de Portland, Oregón -acompañadas de pintadas como "Nazi"- y de Denver, Colorado -donde Policía y manifestantes habrían intercambiado granadas de humo-. En Tallahassee, Florida, por su parte, el protagonista fue un edificio estatal: el capitolio. Allí se arrestó a un miembro del grupo Students for a Democratic Society (Estudiantes por una Sociedad Democrática), según denunciaron desde la propia organización. Otro manifestante más fue imputado con cargos de agresión en Sanford, cerca de Orlando, de acuerdo con el medio local News 6. Según el mismo, el arrestado habría golpeado a una contramanifestante con un cartel en la cabeza.

En Dallas, Texas, la Policía identificó como Chad Rodgers a un hombre que, cubierto con gorra, gafas y cubrebocas, fue detenido en plena calle. Rodgers, de 57 años, habría asistido en defensa del presidente Trump, según The Dallas Morning News. Grabaciones del episodio mostraron a grupos a favor y en contra de la convocatoria enfrentándose a gritos y empellones. En West Palm Beach, Florida, TMZ también reportó un episodio de colisión entre partidarios y detractores de No Kings, sin que pasase a mayores.

El Departamento de Policía de Memphis (MPD) informó de que se habían presentado cargos contra tres personas. Rueben Burch, Adam Nelson y David Rahaim formaron parte de un grupo de protesta en el Parque Robert R Church. El problema se produjo, según los oficiales, cuando comenzaron a ocupar una calle, obstruyendo el tráfico. Las autoridades aseguraron que aunque tenían permiso para utilizar el parque, no habían solicitado habilitación para marchar. Varios se negaron a abandonar la calle, tomándose del brazo para formar una cadena humana. Seis fueron arrestados, según el MPD.