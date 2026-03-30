Gavin Newsom y el problema demócrata con Israel

30 de marzo, 2026

Para los demócratas que ya están inmersos en la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2028, Israel no es tanto un país de Oriente Medio como una mina terrestre. El gobernador de California, Gavin Newsom, ofreció a principios de este mes un ejemplo clásico de lo difícil que es navegar por esta cuestión para los políticos que quieren contar con el apoyo tanto de los votantes pro-israelíes como de los antiisraelíes.

Newsom provocó una especie de explosión cuando, mientras promocionaba su autobiografía Young Man in a Hurry: A Memoir of Discovery, escrita para promover sus perspectivas presidenciales. En un acto en Los Ángeles, dijo a los presentadores del podcast de izquierdas Pod Save America que quienes están difamando a Israel como Estado de apartheid lo están haciendo "apropiadamente". En la misma entrevista, habló de la posibilidad de apoyar una prohibición de la ayuda militar al Estado judío, incluso en medio de la guerra, y dio a entender que pensaba que Israel estaba empujando a Estados Unidos a una guerra con Irán en la que no tenía nada que ver.

Cuando se enfrentó a la enérgica e inmediata presión de los demócratas pro-Israel por su aparente disposición a unirse a las crecientes filas de los antisionistas que contribuyen a alimentar el antisemitismo con libelos de sangre sobre Israel, Newsom se echó atrás, como era de esperar.

¿Pro-Israel, pero anti-Netanyahu?



En una entrevista aduladora con el sitio web liberal Politico, Newsom dijo que lamentaba la declaración. Insistió en que lo que realmente quería decir era que estaba de acuerdo con Thomas L. Friedman, columnista del New York Times y acérrimo detractor de Israel, quien, según dijo, ha escrito que Israel se encamina hacia el apartheid bajo el mandato del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y sus partidarios religiosos y de derechas que se oponen a una solución de dos Estados. Aunque se negó a etiquetarse a sí mismo como "sionista" -una palabra que se ha convertido en un término de abuso en la izquierda política-, Newsom afirmó "venerar" a Israel y decretó que estaba "orgulloso" de apoyarlo.

Eso complació a algunos en la izquierda, como el columnista del Forward Rob Eshman, que afirmó que eso significaba que la gobernadora no estaba vacilando sobre Israel, sino que en realidad estaba expresando "ideas sensatas" sobre Oriente Medio. Entre las menguantes filas de los llamados "sionistas liberales", que se unen a la demonización del gobierno (elegido por ciudadanos israelíes) pero desean distinguirse de quienes consideran ilegítimo incluso el apoyo a la idea de un Estado judío, eso es suficiente.

El hecho de que Newsom se retractara de su declaración sobre el "apartheid" enfureció a muchos otros miembros de la izquierda, que consideraron que el político les estaba traicionando. El actor de extrema izquierda y activista antiisraelí Mark Ruffalo afirmó saber que el gobernador había "dicho lo que quería decir" en primer lugar. "No sé qué multimillonario se te ha metido en la oreja, pero no te está funcionando. Así no es como vas a ganar. Es apartheid y es un genocidio".

La pregunta es: ¿Quién cree Newsom que tiene una mejor idea de dónde están los votantes demócratas hoy en día: los donantes que probablemente le han dicho que Israel es un Estado de "apartheid" o gente como Ruffalo que quiere verlo destruido?

Según la encuesta anual de Gallup sobre el tema, publicada el mes pasado, la inmensa mayoría de los que se identifican como demócratas se oponen al Estado judío. En esas circunstancias, posicionarse como defensor a ultranza de Israel parece un deseo de muerte política. Pero pasarse al otro bando y unirse a quienes lo calumnian y apoyan su destrucción también es problemático.

¿Se inclinarán los demócratas más a la izquierda?



Eso es especialmente cierto para quienes pretendan presentarse en 2028 en lo que queda del carril "moderado" que ocupó Hillary Clinton en 2016, y Joe Biden en 2020 y 2024 (antes de ser destituido por su incapacidad mental). 2028 podría ser el año en que el ala izquierda del partido, liderada en el pasado por el senador Bernie Sanders (I-Vt.), tome finalmente el control.

Pero a pesar de que quienes comparten sus puntos de vista tanto sobre Israel como sobre otros temas parecen dominar los medios de comunicación liberales y la cultura popular también se inclina fuertemente a la izquierda, muchos demócratas que importan siguen temiendo nominar a alguien en el molde de Sanders. Eso es cierto incluso si la próxima vez, el candidato es alguien mucho más joven -por ejemplo, la diputada Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.). No les falta razón al creer que eso llevaría a un desastre electoral. Es por eso que aquellos que son percibidos como menos extremos, como Newsom, siguen siendo ampliamente favorecidos por la mayoría de los titulares de cargos y la clase donante. Y entre estos últimos hay un gran número de grandes donantes del Partido Demócrata que siguen apoyando a Israel, o al menos oponiéndose a la izquierda antisionista y antisemita.

Faltan dos años para las primarias presidenciales demócratas de 2028, por lo que adivinar qué temas y posturas atraerán a los votantes es una tarea un tanto arriesgada. No obstante, las maniobras de los principales demócratas en este momento con respecto a Israel forman parte de un proceso que se ha ido construyendo durante años. En parte tiene su origen en la forma en que ideas tóxicas de izquierdas como la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de los colonos, que entre otras cosas etiqueta falsamente a israelíes y judíos como opresores "blancos", se han convertido en una nueva ortodoxia entre los demócratas. Mezclado con ello está la forma en que el odio al presidente Donald Trump y la oposición a prácticamente todo lo que hace se han convertido en una prueba de fuego para la lealtad al partido.

Anti-Trump significa anti-Israel



De esta manera, en lugar de que el apoyo histórico de Trump a Israel sea algo en lo que la mayoría de los estadounidenses podrían estar de acuerdo, en su lugar se ha convertido en un ejemplo más de algo a lo que los demócratas responden de forma instintiva.

Los demócratas proisraelíes se sintieron claramente incómodos cuando Trump logró medidas durante su primer mandato que habrían aplaudido si las hubiera hecho un presidente de su partido, como trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén en 2018 o mediar en los Acuerdos de Abraham de 2020. Aun así, no se opusieron activamente. En su segundo mandato, muchos de sus líderes de opinión y votantes han abrazado los libelos de sangre sobre el Estado judío cometiendo "genocidio" en Gaza, siendo un Estado de "apartheid", y ahora, la afirmación de que Israel ha arrastrado a Estados Unidos a una guerra con Irán.

En este punto, el apoyo al Estado judío entre los demócratas se ha convertido, como demostró Newsom, en un ejercicio teórico. Están dispuestos a apoyar a un Israel en sintonía con las prioridades políticas demócratas liberales, es decir, el apoyo a un Estado palestino y hacer tratos con Irán. Sin embargo, ese Israel no existe realmente.

Después de que los otrora populares Acuerdos de Oslo estallaran en la guerra terrorista de desgaste conocida como la Segunda Intifada (2000-05), luego la retirada de Gaza y después las atrocidades dirigidas por Hamás el 7 de octubre de 2023, el apoyo a un Estado palestino entre los israelíes se limita a un pequeño porcentaje de izquierdistas acérrimos. Incluso menos israelíes judíos se oponen a la actual guerra en Irán, con un 93% que la respalda, un total que refleja una abrumadora mayoría incluso de los que votarán contra Netanyahu en las próximas elecciones.

En pocas palabras, existe un amplio consenso en Israel que va de la izquierda a la derecha en estas cuestiones. Ese consenso considera que un Estado palestino, como el que existía en Gaza antes del 7 de octubre en todo menos en el nombre, es una invitación a futuras matanzas y a la guerra perpetua. También entiende que la única opción de que disponen con respecto a Irán, mientras esté gobernado por teócratas islamistas fanáticos, es una lucha hasta el final.

Visto desde esa perspectiva, hace que incluso los demócratas que se declaran partidarios de Israel, aunque se oponen amargamente a su gobierno, como Newsom o incluso el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro, no sólo no estén en contacto con las realidades de la política israelí, sino tampoco con sus propios votantes. Tales candidatos pueden tratar de suavizar la cuestión, como Newsom y Shapiro están tratando de hacer, declarando su apoyo a Israel al tiempo que declaran su oposición perpetua a Netanyahu y Trump. Pero incluso si se saca a Netanyahu de la ecuación, no hay ningún gobierno concebible que pueda surgir de las próximas elecciones israelíes que tenga políticas sobre dos Estados o Irán que cualquier demócrata, aparte de un atípico como el senador John Fetterman (D-Pa), pueda apoyar. Y en lo que respecta a la base izquierdista del Partido Demócrata, todos los israelíes y sus partidarios estadounidenses -sean judíos o cristianos evangélicos- son partidarios del mítico "genocidio" y "apartheid".

Y por eso Israel es una mina terrestre que los aspirantes demócratas a la presidencia entienden que puede hacer saltar por los aires su capacidad de llegar a los activistas de su partido, que son la clave para ganar las primarias y la nominación.

Los dos partidos se mueven en direcciones distintas



Es cierto que también hay una facción antiisraelí y cada vez más antisemita en la derecha que no está contenta con las políticas proisraelíes de Trump. Pero es claramente una minoría con la mayoría de los republicanos, incluida la base MAGA. La mayoría son entusiastas partidarios de Israel y de las posturas de Trump, incluida la actual guerra contra Irán. Y eso también ha colocado al vicepresidente JD Vance, el campeón putativo del ala antiisraelí del partido de Tucker Carlson, en una posición muy incómoda. Él y su equipo se ven obligados a filtrar su descontento con Netanyahu, así como sus esperanzas de llegar a un acuerdo con Irán, a publicaciones de izquierdas como Axios.

La derecha antiisraelí puede pensar que puede invertir la postura proisraelí del Partido Republicano si Vance gana la presidencia en 2028. Pero su problema es que, a diferencia de la situación al otro lado del pasillo, la frialdad del vicepresidente hacia Israel y el conflicto con Irán está haciendo que esa perspectiva sea mucho menos inevitable de lo que parecía hace sólo unos meses.

Pero para los demócratas, la tendencia va en dirección contraria.

Lo mejor que los partidarios de Israel pueden esperar de un candidato presidencial demócrata en el futuro es exactamente el tipo de maniobra que Newsom acaba de demostrar: hablar por los dos lados de la boca. Ha manifestado su aquiescencia con los libelos de sangre del "apartheid" y el "genocidio" al tiempo que dice que apoya a un Israel mítico que, como los pocos sionistas liberales que quedan, no ha aprendido nada de Oslo, de los acontecimientos del 7 de octubre o del papel de Irán en el fomento del terror y la guerra. Algunos demócratas "moderados" pueden pensar que intentar enhebrar la aguja de esta manera les permitirá ser aceptables tanto para los izquierdistas como para los donantes judíos. Es una farsa que cada vez menos opositores o partidarios de Israel aceptarán.

JNS.