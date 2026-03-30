Trump: Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros por el estrecho de Ormuz

Publicado por Joaquín Núñez 29 de marzo, 2026

Donald Trump anunció que Irán autorizará el paso de veinte buques petroleros por el estrecho de Ormuz, mientras continúa negociando el final de la guerra. El presidente realizó estas declaraciones en diálogo con el Financial Times a bordo del Air Force One, donde también aseguró que Estados Unidos podría intentar tomar el control de la isla de Kharg, en la que el país persa concentra el 90% de su producción de crudo.

En medio de las negociaciones con el régimen iraní para ponerle fin a la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero, Trump habló con el citado medio sobre el futuro del conflicto.

Mientras el mundo atraviesa dificultades energéticas debido a la guerra, el presidente anunció que Irán permitirá que veinte buques petroleros con bandera pakistaní atraviesen el estrecho de Ormuz.

En adición, Trump afirmó que podría "apoderarse" del petróleo iraní. “Para ser sincero, lo que más me gusta es quedarme con el petróleo de Irán, pero hay gente estúpida en Estados Unidos que dice: '¿Por qué haces eso?' Pero son gente estúpida", expresó.

Sobre la posibilidad de tomar el control de la isla de Kharg, el presidente se negó a dar una respuesta clara: “Tal vez tomemos la isla de Kharg, tal vez no. Tenemos muchas opciones. Eso también significaría que tendríamos que estar allí durante un tiempo”. A su vez, afirmó que las fuerzas estadounidenses podrían tomar la isla "fácilmente".

Sin embargo, Trump enfatizó que las negociaciones indirectas con el régimen continúan. A través de emisarios paquistaníes, la Casa Blanca espera poder llegar a un entendimiento antes del 6 de abril, fecha que el presidente declaró como límite para que Irán acepte un acuerdo.

El presidente incluso dijo que el régimen ha accedido a la mayoría de las demandas estadounidenses: "Nos han dado la mayoría de lo que pedíamos. ¿Por qué no iban a hacerlo? Vamos a pedir un par de cosas más".

Además, el republicano aseguró que Irán ya sufrió un "cambio de régimen" luego de la eliminación del anterior líder supremo, Alí Jamenei, así como también de muchos altos mandos. En contraste, le dijo al Financial Times que las personas con las que se encuentran tratando son diferentes y "muy profesionales".

Sobre el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, declaró que podría estar "muerto o en muy mal estado". “No hemos sabido nada de él. Se ha ido”, añadió.