Un petrolero ruso se acerca a Cuba a pesar de la advertencia de EEUU

Publicado por Diane Hernández 29 de marzo, 2026

La llegada de un buque petrolero ruso sancionado a Cuba está prevista para este lunes, desafiando un bloqueo de facto impuesto por Estados Unidos al suministro de combustible para la isla, según datos de transporte marítimo consultados por la AFP.

El "Anatoly Kolodkin", que transporta 730.000 barriles de crudo, se encontraba el domingo al norte de Haití, dirigiéndose hacia el puerto de Matanzas, en el occidente de Cuba, reveló la firma de análisis marítimo Kpler.

El régimen cubano perdió a su principal aliado regional y proveedor de petróleo en enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron al dictador de Venezuela Nicolás Maduro.

Posteriormente, el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que enviara petróleo a Cuba e incluso ha sugerido la posibilidad de "tomar" la isla.

La Habana afirma no haber recibido suministro de petróleo alguno desde enero, lo que ha profundizado la crisis energética en este país de 9,6 millones de habitantes.

El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, ha impuesto medidas de emergencia, incluido un estricto racionamiento de la gasolina.

Los precios de los combustibles en la isla se han disparado, el transporte público se ha reducido drásticamente y varias aerolíneas han suspendido sus vuelos a Cuba. El país sufrió siete apagones a nivel nacional en el último tiempo, tres de ellos ocurridos este mismo mes.