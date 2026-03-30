Irán amenaza con atacar los campus universitarios estadounidenses en Medio Oriente

Publicado por Joaquín Núñez 29 de marzo, 2026

Irán amenazó con atacar sedes de universidades estadounidenses en Medio Oriente. A través de un comunicado, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró a estos campus universitarios como "objetivos legítimos". Incluso recomendaron a estudiantes y profesores mantenerse a más de un kilómetro de distancia por seguridad.

La advertencia tuvo lugar mientras la Casa Blanca continúa negociando con el régimen iraní para terminar la guerra iniciada el 28 de febrero. En la noche del domingo, el presidente Donald Trump declaró que el régimen ha accedido a la mayoría de las demandas estadounidenses. El presidente espera poder llegar a un acuerdo antes del 6 de abril, fecha que el presidente impuso como límite.

Actualmente, diversas universidades estadounidenses cuentan con sedes en países de Medio Oriente, como Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Entre ellas están la Universidad de Nueva York, la Universidad de Georgetown, la Universidad Carnegie Mellon, la Universidad Northwestern y la Universidad Texas A&M.

"Los gobernantes imprudentes de la Casa Blanca deben saber que, a partir de ahora, todas las universidades del régimen ocupante y las universidades estadounidenses de la región de Asia Occidental son objetivos legítimos para nosotros hasta que se ataquen dos universidades en represalia por las universidades iraníes que han sido destruidas", señaló el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

En cuanto a los ataques mencionados en el comunicado, desde el régimen afirmaron que la Universidad Tecnológica de Isfahán y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Teherán fueron blanco de los ataques estadounidenses e israelíes durante las últimas semanas.

"Se recomienda a todo el personal, los profesores y los estudiantes de las universidades estadounidenses de la región, así como a los residentes de sus alrededores, que se mantengan al menos a un kilómetro de distancia de estas universidades para garantizar su seguridad", añadió.