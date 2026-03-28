La Cámara de Representantes aprueba el proyecto de financiación del DHS tras el rechazo republicano al acuerdo del Senado

Publicado por Carlos Dominguez I AFP 28 de marzo, 2026

Los republicanos de la Cámara de Representantes rechazaron un acuerdo bipartidista del Senado para financiar temporalmente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y, en su lugar, aprobaron el viernes por la noche su propia medida de financiación, prolongando un enfrentamiento presupuestario de semanas que ha afectado a los aeropuertos del país.

El proyecto provisional, que propone financiar por completo el DHS durante ocho semanas, fue aprobado por 213 votos frente a 203, después de que los republicanos de la Cámara baja se negaran a considerar un acuerdo aprobado por el Senado que excluía fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP).

El estancamiento político ha agravado la situación en los aeropuertos, donde miles de empleados de la TSA se han visto obligados a trabajar sin recibir salario mientras las ausencias no programadas se han disparado desde que comenzó el cierre parcial, debilitando aún más la crisis en los aeropuertos del país.

Johnson arremete contra el acuerdo del Senado y defiende su propio plan de financiación

La votación nocturna se produjo después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificara el anterior proyecto bipartidista del Senado de "broma" por retener fondos destinados a las agencias encargadas de ejecutar la campaña de deportaciones de Trump.

"Esta maniobra que se hizo anoche es una broma", dijo Johnson a los periodistas el viernes, quejándose de que el proyecto del Senado dejaba las fronteras del país sin protección. En cambio, los republicanos de la Cámara presentaron una legislación alternativa que financiaría por completo al personal de la TSA, así como a los agentes de inmigración y al personal de la CBP.

Ambas cámaras deben aprobar la misma versión de un proyecto de ley antes de que pueda llegar al despacho del presidente.

Los demócratas cargan una vez más contra la estrategia migratoria de Trump

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, afirmó en un comunicado que una medida de financiación "que mantenga el statu quo está condenada al fracaso en el Senado, y los republicanos lo saben".

"Los demócratas financiarán las funciones esenciales de Seguridad Nacional, pero no daremos un cheque en blanco a la milicia migratoria ilegal y mortal de Trump sin reformas", añadió.

La aprobación del proyecto de ley llega antes de que el Senado inicie un receso de dos semanas, mientras que la Cámara comenzará el suyo el viernes, lo que podría significar un periodo aún más prolongado de dificultades para los viajeros aéreos y los trabajadores de la TSA.

Trump actúa pese al bloqueo demócrata

Por su parte, el presidente Trump firmó el viernes un memorándum presidencial que ordena a los funcionarios federales asegurar que los empleados de la TSA reciban el pago retroactivo durante el cierre en curso del DHS.

Trump calificó la situación como una "emergencia", aludiendo a la fuerte presión que atraviesan las operaciones de seguridad en los aeropuertos.

"En consecuencia, por la presente instruyo al secretario de Seguridad Nacional, en coordinación con el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a utilizar fondos que tengan una relación razonable y lógica con las operaciones de la TSA para proporcionar a los empleados de la TSA la compensación y los beneficios que habrían recibido de no ser por el cierre del DHS liderado por los demócratas, de conformidad con la ley aplicable, incluida la 31 U.S.C. 1301(a)".