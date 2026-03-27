Noche de victorias demócratas en el Senado: aprobación por unanimidad de la financiación de la TSA y de la mayoría del DHS dejando fuera al ICE y parte de la CBP y derrota de una enmienda para exigir la identificación con foto de los votantes.

Publicado por Israel Duro 27 de marzo, 2026

Cuarenta y dos días después, el Senado logró dar un paso importante para desbloquear la financiación del DHS. Después de que Donald Trump diera un puñetazo en la mesa con su orden ejecutiva para garantizar el pago de los salarios a los trabajadores de la TSA, los congresistas de la cámara alta aprobaron por unanimidad un acuerdo con olor a victoria demócrata: habrá dinero para la citada TSA, y gran parte del departamento dirigido por Mullin, pero no para el ICE y parte de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La iniciativa salió adelante graciasa un acuerdo de última hora entre ambas partes, en vísperas de los viajes de Semana Santa. Aunque los republicanos defienden que han logrado mantener varias de sus exigencias, la sensación es que ha sido Chuck Schumer el gran vencedor del pulso.

"Esto es exactamente lo que queríamos"

Algo que el veterano senador por Nueva York se apresuró a subrayar: "Esto es exactamente lo que queríamos. Esto es lo que pedimos, y estoy muy orgulloso de mi caucus. Mi caucus mantuvo la línea. Si los republicanos no hubieran bloqueado sus intentos iniciales, esto podría haberse hecho hace tres semanas".

Por su parte, el líder de la mayoría republicana, John Thune, trató de explicar el acuerdo lo mejor que pudo: "Llevamos semanas intentando financiar todo el asunto. Y, quiero decir, al final, esto es lo que estaban dispuestos a acordar. Pero, de nuevo, es diferente que tenga cero reformas. Quiero decir, no tienen reformas en el DHS, que podrían haber tenido si hubieran estado dispuestos a trabajar con nosotros un poco en eso".

ICE y CBP tienen un colchón de 75.000 millones de dólares gracias al BBB

"La buena noticia", insistió, "es que ya preveíamos esto hace un año. Quiero decir, una de las razones por las que cargamos por adelantado, precargamos el 'un gran y hermoso proyecto de ley' con financiación anticipada para la Seguridad Nacional fue porque anticipamos que esto probablemente iba a suceder, y así fue. Sigo pensando que es desafortunado. Los demócratas querían reformas. Intentamos trabajar con ellos en las reformas. Al final no consiguieron ninguna reforma".

Thune se refiere a que tanto ICE como CBP siguen teniendounos 75.000 millones de dólares en efectivo gracias a la aprobación del BBB, lo que les da un colchón financiero durante un tiempo para intentar conseguir un "acuerdo de reconciliación" que permita su financiación a largo plazo.