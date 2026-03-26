EN VIVO: VOZ en el CPAC del 2026 en Texas
Este año, ni el presidente Donald Trump ni el vicepresidente JD Vance han sido anunciados públicamente como oradores del evento.
La conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) inició este miércoles en la ciudad de Dallas, Texas, y promete ser una de las interesantes ante los numerosos temas de interés que existen en estos momentos, pasando por la situación migratoria y la guerra en Irán.
Este año, ni el presidente Donald Trump ni el vicepresidente JD Vance han sido anunciados públicamente como oradores del evento. Sin embargo, entre quienes sí están programados para intervenir se encuentran figuras destacadas del movimiento MAGA y algunos de los más importantes líderes de la derecha latinoamericana.
Matt Gaetz critica a líderes republicanos por no aprovechar su mayoría en el Congreso
En un discurso, el exrepresentante de Florida Matt Gaetz dijo que, independientemente de cómo resulten las elecciones de medio término, los republicanos controlarán el Congreso por al menos nueve meses más, y criticó a los líderes del GOP por no hacer más para ejercer su poder mientras lo tienen.
“Tenemos una mayoría. Creo que deberíamos sacarla a pasear. Si una mujer puede gestar un bebé en su vientre durante nueve meses, sin duda los republicanos en el Congreso podrían elaborar algunas ideas para poner sobre el escritorio del presidente Trump,” señaló Gaetz.
Tom Homan: el Gobierno encontró 145.000 niños perdidos
El “zar fronterizo” Tom Homan aseguró que la Administración Trump localizó a más de 145.000 niños que ingresaron ilegalmente al país y que estaban desaparecidos. El ‘zar fronterizo’ se refirió a la problemática de los niños perdidos durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que tuvo lugar en Dallas, Texas.
Durante los últimos cuatro años, millones de personas ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos, lo que llevó al presidente Donald Trump a volver la cuestión fronteriza uno de los pilares de su campaña presidencial. En efecto, prometió cerrar la frontera, llevar adelante una campaña de deportación "masiva" y otra para encontrar a los niños que ingresaron al país y cuyo rastro se perdió.
“Le expliqué al presidente que (los niños) no tienen huella digital, así que tenemos que basarnos en la huella digital de aquellos a quienes se les entrega, esos patrocinadores sin verificar. Y cuando empezamos esta operación, pronto descubrimos, en primer lugar, que no se les había investigado adecuadamente; en segundo lugar, que las direcciones nunca se verificaban”, explicó el funcionario.