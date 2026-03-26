EN VIVO: VOZ en el CPAC del 2026 en Texas

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de marzo, 2026

La conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) inició este miércoles en la ciudad de Dallas, Texas, y promete ser una de las interesantes ante los numerosos temas de interés que existen en estos momentos, pasando por la situación migratoria y la guerra en Irán.

Este año, ni el presidente Donald Trump ni el vicepresidente JD Vance han sido anunciados públicamente como oradores del evento. Sin embargo, entre quienes sí están programados para intervenir se encuentran figuras destacadas del movimiento MAGA y algunos de los más importantes líderes de la derecha latinoamericana.

19:11 Matt Gaetz critica a líderes republicanos por no aprovechar su mayoría en el Congreso 19:11 26/03/2026 19:11 26/03/2026 En un discurso, el exrepresentante de Florida Matt Gaetz dijo que, independientemente de cómo resulten las elecciones de medio término, los republicanos controlarán el Congreso por al menos nueve meses más, y criticó a los líderes del GOP por no hacer más para ejercer su poder mientras lo tienen.



“Tenemos una mayoría. Creo que deberíamos sacarla a pasear. Si una mujer puede gestar un bebé en su vientre durante nueve meses, sin duda los republicanos en el Congreso podrían elaborar algunas ideas para poner sobre el escritorio del presidente Trump,” señaló Gaetz.

