Hastiado del bloqueo demócrata, Trump firma un decreto para pagar a los agentes de la TSA

Un agente de la TSA observa a los pasajeros que hacen fila para pasar por el control de seguridad AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 26 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump, hastiado del bloque demócrata en el Congreso, firmó este jueves un decreto instruyendo al flamante Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a pagar de inmediato a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), poniendo fin — al menos temporalmente — a una crisis que amenaza con colapsar los aeropuertos del país en uno de los períodos de mayor tráfico aéreo del año.

“Los demócratas radicales de izquierda, y su ‘líder’, el llorón Chuck Schumer, han dejado muy en claro de qué lado están: DEL LADO DE LOS EXTRANJEROS ILEGALES CRIMINALES, Y NO DEL PUEBLO AMERICANO. Se niegan a financiar el control migratorio a menos que los republicanos acepten sus Políticas de Frontera Abierta, algo que nunca, jamás volverá a ocurrir”, escribió Trump en Truth Social.

“Casi destruyeron nuestro país, permitiendo que 25 millones de personas entraran desde prisiones, instituciones siquiátricas y manicomios, entre ellos narcotraficantes y miles de asesinos, muchos de los cuales mataron a más de una persona. Debido a que los demócratas han creado imprudentemente una verdadera crisis nacional, estoy usando mis atribuciones bajo la ley para proteger a nuestro gran país, ¡como siempre lo haré! Por lo tanto, voy a firmar una orden instruyendo al Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para que pague de inmediato a nuestros agentes de la TSA con el fin de atender esta Situación de Emergencia y detener rápidamente el caos demócrata en los aeropuertos”.

La decisión llega después de días de negociaciones estancadas en el Senado, donde los demócratas bloquearon por tercera vez el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, fue claro: "Los demócratas acaban de votar por tercera vez para que ustedes hagan esas largas filas".

Aeropuertos superados y un Congreso detenido

El decreto de Trump se produce mientras decenas de millones de estadounidenses se preparan para viajar durante las vacaciones de primavera, especialmente durante Semana Santa, y los aeropuertos ya registran filas inusualmente largas debido a que numerosos agentes de la TSA están faltando a sus puestos de trabajo —una situación que varios analistas vinculan directamente a la incertidumbre sobre sus salarios.

Ante ese escenario, varios senadores republicanos presionaron a la Casa Blanca para que declarara una emergencia nacional y usara fondos no asignados para pagar temporalmente al personal de seguridad, según fuentes familiarizadas con las conversaciones citadas por el Wall Street Journal.

La portavoz Karoline Leavitt fue cautelosa cuando fue consultada por esta noticia, afirmando que la Administración estaba sosteniendo "conversaciones sobre una serie de ideas", pero aclaró que "la forma más fácil y directa de pagar a los agentes de la TSA es financiar el DHS". Un mensaje claro para los demócratas.

El bloqueo demócrata continúa

Los demócratas se mantuvieron firmes en su postura y bloquearon nuevamente el financiamiento del DHS, que se mantiene desde el mes pasado. El partido azul sigue exigiendo restricciones más estrictas sobre las tácticas de control migratorio de la Administración Trump. Las negociaciones se han extendido durante semanas sin acuerdo a la vista.

Thune presentó esta semana lo que calificó como su oferta "última y definitiva": financiar todo el DHS excepto la división de operaciones de cumplimiento y deportación del ICE, lo que implicaría un recorte de aproximadamente $5.400 millones —cerca de la mitad del presupuesto anual de esa agencia.

La senadora Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones, no ocultó su frustración: "Me preocupa cada vez más que estemos en un punto muerto, con los demócratas moviendo constantemente las reglas del juego”.

Ante esta situación, Trump fue enfático: "No voy a permitir que los demócratas radicales de izquierda sigan tomando a nuestro país como rehén".

¿Y qué pasa si alguien lo impugna?

A pesar de que Trump movió sus fichas, la situación no es tan simple. Según el WSJ, cualquier uso de fondos no asignados para pagar a empleados federales enfrenta un obstáculo legal importante: la Ley contra el Déficit prohíbe el gasto federal sin una asignación aprobada por el Congreso, lo que abre la puerta a posibles impugnaciones judiciales.

Por ahora, sin embargo, Trump apostó por la acción. Y los aeropuertos, al menos esta semana, respirarán un poco más tranquilos.