La Casa Blanca rechazó la oferta de Elon Musk para pagar los salarios de la TSA por posibles conflictos legales

Publicado por Joaquín Núñez 25 de marzo, 2026

La Casa Blanca rechazó una oferta de Elon Musk para pagar los sueldos de los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) durante el cierre parcial del Gobierno. Así lo informó CBS News tras hablar con fuentes en la Administración Trump, desde donde señalaron que los contratos gubernamentales de Musk podían ser un impedimento legal.

El pasado 21 de marzo, Musk se ofreció públicamente a pagar los sueldos de los agentes de la TSA a través de su cuenta de X. El fundador de SpaceX afirmó entonces que estaba dispuesto a poner dinero de su bolsillo para terminar con las consecuencias del cierre: "Me gustaría ofrecerme a pagar los salarios del personal de la TSA durante este bloqueo presupuestario que está afectando negativamente a la vida de tantos estadounidenses en los aeropuertos de todo el país".

Sin embargo, según informó CBS News, la Administración Trump analizó la propuesta y terminó por rechazarla. La información fue reportada por Jennifer Jacobs y Olivia Rinaldi, reporteras de la citada cadena de noticias.

"Los funcionarios de Trump se tomaron en serio la sugerencia, pero creen que es probable que el cierre parcial termine pronto. Además, podría haber problemas legales para que Musk financie los salarios, incluso de forma indirecta, debido a los diversos contratos gubernamentales de Musk, según informaron fuentes", escribió Jacobs en su cuenta de X.

A finales de marzo, en caso de que el cierre parcial persista, los trabajadores de la TSA se perderán su segundo sueldo completo.

Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, habló con CBS News sobre la "enormemente generosa" propuesta de Musk.

"Esto plantearía grandes problemas legales debido a su implicación en contratos con el Gobierno federal. La forma más rápida de garantizar que los empleados de la TSA, y todos los empleados del DHS, cobren es que los demócratas financien el Departamento de Seguridad Nacional", explicó.

El DHS cerró a mediados de febrero, producto del acuerdo entre demócratas y republicanos para evitar el cierre del Gobierno a mediados de enero, el cual sólo financiaba a esta agencia por 15 días. Cumplido el plazo, y en medio de la polémica por el fallecimiento de Alex Pretti durante un operativo de inmigración en Minnesota, los demócratas del Senado se negaron a votar en favor del financiamiento.

Desde entonces, las repercusiones del cierre se han extendido en todo el país. La consecuencia más visible para los estadounidenses son las largas filas en los aeropuertos, producto de la falta de personal de la TSA. Producto del cierre, a los agentes se les exige trabajar sin remuneración, por lo que muchos renuncian o se ausentan. El cuello de botella generando por la falta de persona ha provocado esperas más largas de las habituales para los usuarios.