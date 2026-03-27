Sarah Carter en Voz News: “La Administración Trump envió un claro mensaje a los cárteles con la eliminación de El Mencho y la captura de Maduro”

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de marzo, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó a la jefa de la oficina para el Control de Drogas de la Administración del presidente Donald Trump, Sarah Carter, sobre la prioridad que el actual gobierno estadounidense le ha dado a la lucha contra el tráfico de drogas.

“La cosa más importante para esta administración es reducir las cifras de muertes por sobredosis. […] Nuestra estrategia es simple y clara: vamos a atacar la cadena de suministro y vamos a trabajar en la demanda; es decir, queremos que las personas que buscan tratamiento puedan acceder a él más fácilmente que a las drogas en las calles. Y cuando se trata de los cárteles, vamos tras ellos y los vamos a detener. Hemos enviado ese mensaje alto y claro, tanto con la muerte de El Mencho, sacar del poder a Maduro y actuar contra el Cártel de Sinaloa”, dijo Carter.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.