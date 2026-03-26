Se venció el plazo para nominar un nuevo director de los CDC y la Casa Blanca sigue sin candidato

Publicado por Joaquín Núñez 25 de marzo, 2026

La Casa Blanca todavía no encuentra un nombre para dirigir los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Según informó The New York Times, tras el despido del último director hace más de 200 días, la Administración Trump no ha logrado reclutar un nombre que esté alineado con Robert Kennedy Jr. y al mismo tiempo tenga consenso entre los republicanos del Senado.

En agosto de 2025, Monarez fue despedida como directora de los CDC. La científica duró menos de un mes en el cargo y fue la segunda opción de Donald Trump para el puesto. Fue nominada después de que el excongresista David Weldon no lograra reunir suficientes apoyos entre los republicanos del Senado. Desde su salida, el cargo fue primero ocupado por Jim O'Neill y en la actualidad por Jay Bhattacharya, director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

De acuerdo con la Ley Federal de Reforma de las Vacantes de 1998 (FVRA), el Gobierno tiene un máximo de 210 días después de la salida del director anterior para nombrar a un nuevo candidato. Ese plazo venció este miércoles 25 de marzo, certificando la vacante.

Según declaró un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Bhattacharya continuará en el cargo de forma interina hasta nuevo aviso. El portavoz también precisó que el secretario Kennedy y el asesor principal del HHS, Chris Klomp, se encuentran trabajando estrechamente con la Casa Blanca para encontrar un director de los CDC lo antes posible.

De acuerdo con el Times, el problema está en encontrar un candidato que se alinee plenamente con la agenda del secretario Kennedy Jr. y que al mismo tiempo tenga consenso entre los republicanos del Senado.

"La Administración Trump se enfrenta al enorme reto de encontrar un candidato que se ajuste al programa 'Make America Healthy Again' del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., sin caer en su impopular postura respecto a las vacunas", informó el NYT tras hablar con sus fuentes.

"Según una persona familiarizada con la situación, que habló bajo condición de anonimato para comentar el proceso interno de toma de decisiones, la Casa Blanca aún no ha encontrado a nadie que encaje con la misión de la Administración Trump y que, además, pueda obtener la confirmación del Senado", añadió.

Desde 2022, el director de los CDC debe ser confirmado por el Senado.