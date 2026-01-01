Carolina del Norte reconoce oficialmente sólo dos sexos -hombre y mujer- bajo una nueva ley en 2026

El logo de un hombre y una mujer indican los baños (Archivos) AFP

Publicado por The Center Square | Just The News

Sólo dos sexos, niños o niñas, serán reconocidos en todas las normas administrativas, reglamentos y políticas públicas para Carolina del Norte a partir de este jueves.

El 29 de julio, la Asamblea Legislativa promulgó la ley tras anular el veto del Gobernador demócrata Josh Stein, en su primer mandato. Se han promulgado secciones previamente, y la principal entra en vigor con el inicio del nuevo año calendario. Carolina del Norte es el 18º estado en definir y reconocer sólo a hombres y mujeres.

El sexo biológico, dice la legislación, vendrá determinado por la indicación de "masculino y femenino en el contexto del potencial o la capacidad reproductiva, como los cromosomas sexuales, las hormonas sexuales naturales, las gónadas y los genitales internos y externos no ambiguos presentes al nacer, sin tener en cuenta la experiencia psicológica, elegida o subjetiva de género de un individuo."

Prevenir la explotación sexual de mujeres y menores, como se conoce formalmente al proyecto de ley 805 de la Cámara de Representantes, es una de la docena de propuestas que, en parte o por secciones, serán aprobadas esta semana. Las secciones 1 y 5 están siendo promulgadas.

La Ley SCRIPT, como se conoce el proyecto de ley 479 del Senado, proporcionará más transparencia en los costes de los medicamentos con receta. También está diseñado para ayudar a proteger a las farmacias independientes.

Las secciones promulgadas serán 5.2, 5.3, 8 (a, c), y 12.

La Ley de Modernización de la Inversión Estatal de 2025 (AB), conocido también como House Bill 506, crea una autoridad de inversión de cinco miembros para ayudar al tesorero del estado a gestionar las inversiones de los fondos de jubilación de retorno. Carolina del Norte ha sido uno de los tres únicos estados de EEUU que tenían un modelo de gobierno "fiduciario único" para los fondos de pensiones que daba autoridad para las inversiones sólo al tesorero.

Los Sistemas de Jubilación de Carolina del Norte gestionan ocho planes de pensiones para más de un millón de personas y distribuyen 640 millones de dólares cada mes en cheques de prestaciones.

Las secciones del proyecto de ley que se promulgan son 3.1-3.3, 4.2 y 5.1.

Otras promulgaciones son:

