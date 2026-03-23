La Corte Suprema muestra reticencias al voto por correo en un caso que podría influir en las elecciones de medio mandato

Publicado por Carlos Dominguez 23 de marzo, 2026

La Corte Suprema pareció inclinada el lunes a anular una ley estatal que permite contar los votos por correo recibidos después del día de las elecciones, un caso que podría cambiar el panorama electoral en las elecciones legislativas de noviembre.

El presidente Trump ha sido un crítico vehemente del voto por correo, calificándolo frecuentemente de fraudulento y corrupto. Los demócratas suelen utilizar más este mecanismo electoral que los republicanos, y esta práctica se extendió durante la pandemia de Covid.

Catorce estados permiten que los votos por correo se cuenten después de la fecha de la elección si llevan un matasellos del día de los comicios.

Debate legal sobre el plazo de recepción del voto por correo

La cuestión central es si la ley federal establece un único día de elecciones que exige que las papeletas sean tanto emitidas por los votantes como recibidas por los funcionarios estatales en esa misma fecha.

El caso implica un desafío del Comité Nacional Republicano (RNC) a una ley del estado sureño de Mississippi que permite contabilizar las papeletas si llegan dentro de los cinco días hábiles posteriores al día de las elecciones.

Un juez federal falló a favor de Mississippi, pero su decisión fue revocada por un panel de la corte de apelaciones, que sostuvo que las papeletas deben llegar antes del día de las elecciones para ser contadas.

Críticas del RNC a la falta de un plazo uniforme para el voto por correo

Paul Clement, abogado que representa al RNC, dijo que resultaba problemático que los votos por correo se recibieran "con o sin matasellos de distintas maneras en distintos estados".

"Esa realidad desmiente la idea de que tenemos un día nacional de elecciones uniforme", dijo Clement.

"No se puede celebrar una elección si no se reciben las papeletas, y debe existir algún plazo para su recepción", añadió. "Aun así, Mississippi insiste en que las papeletas pueden seguir llegando días o incluso semanas después del día de las elecciones".

Se espera un fallo para finales de junio, lo suficientemente temprano como para regir el conteo de votos en las elecciones legislativas de 2026.