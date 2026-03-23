Trump pide a los republicanos no pactar con los demócratas hasta que la SAVE Act sea aprobada

Publicado por Israel Duro 23 de marzo, 2026

Donald Trump dio un puñetazo sobre la mesa y lanzó un órdago a la grande a los legisladores demócratas. Tras desplegar a los agentes del ICE en los aeropuertos para paliar los efectos del cierre parcial del Gobierno en la financiación del DHS, el presidente ha pedido a los congresistas conservadores no llegar a ningún acuerdo con sus adversarios políticos sin que la SAVE Act haya sido aprobada.

En un post en Truth Social, Trump marcó claramente las líneas rojas para que él pueda apoyar cualquier tipo de pacto a partir de ahora: "Aprobación de la identificación de votante (¡con fotografía!), ciudadanía para votar, prohibición del voto por correo (con excepciones), papeletas exclusivamente en papel, prohibición de la participación de hombres en deportes femeninos y prohibición de la MUTILACIÓN transgénero de nuestros queridos hijos".

Un propuesta de recorte de $5.000 millones al ICE

En la misma publicación, Trump hace referencia a una propuesta para tratar de llegar a un acuerdo que contemplaría un recorte en los fondos del ICE de hasta 5.000 millones de dólares, algo que él asegura considerar "inaceptable para mí y para el pueblo estadounidense"... "A MENOS QUE incluya la aprobación de" las medidas mencionadas arriba.

Urgencia total: "Matar el filibustero y permanecer en DC en Semana Santa"

Además, Trump lanzó un aviso para los senadores republicanos que pudieran tener tentaciones de saltarse sus indicaciones y votar con los demócratas en contra: "Que el líder Thune señale claramente a esos pocos «republicanos» que están votando en contra de ESTADOS UNIDOS. ¡Nunca volverán a ser elegidos! En otras palabras, ¡metamos todo en el mismo saco y VOTEMOS!".

Por último, el presidente urgió a los suyos a no cesar hasta conseguirlo. Para ello, volvió a exigir la eliminación del Filibustero "y permanecer en Washington DC durante la Semana Santa, si es necesario".