Graham plantea retirar bases militares de los aliados que no cooperen en el conflicto con Irán

Publicado por Sabrina Martin 21 de marzo, 2026

El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, pidió al presidente Donald Trump evaluar la permanencia de bases militares estadounidenses en países aliados que no permitan su uso en operaciones vinculadas al conflicto con Irán. La propuesta surge en medio de tensiones con socios europeos por su limitada colaboración en la guerra.

Graham reiteró su planteamiento tras comentarios del propio Trump, quien consideró válida la inquietud. El senador insistió en que Washington debería reconsiderar su presencia militar en territorios donde no se autorice el uso de instalaciones en un contexto de crisis internacional.

“Deberíamos considerar retirar bases estadounidenses de países que no nos dejan volar desde ellas mientras nos enfrentamos al mayor estado patrocinador del terrorismo del mundo, que ha estado empeñado en desarrollar un arma nuclear y estuvo extremadamente cerca de lograr ese objetivo", afirmó.

Tensiones con aliados de la OTAN la seguridad en el Estrecho de Ormuz. El bloqueo y los ataques contra buques e infraestructuras energéticas han impactado los mercados globales, elevando los precios del combustible.

Trump solicitó apoyo militar a varios países, incluyendo el envío de buques de guerra, sin obtener hasta ahora compromisos. Esta falta de respuesta ha alimentado críticas desde sectores republicanos hacia aliados de la OTAN.

El planteamiento se da mientras Estados Unidos busca respaldo para garantizar. El bloqueo y los ataques contra buques e infraestructuras energéticas han impactado los mercados globales, elevando los precios del combustible.Trump solicitó apoyo militar a varios países, incluyendo el envío de buques de guerra, sin obtener hasta ahora compromisos. Esta falta de respuesta ha alimentado críticas desde sectores republicanos hacia aliados de la OTAN.

Posturas divergentes en Europa

El Reino Unido autorizó el uso de sus bases para acciones “defensivas” contra objetivos iraníes relacionados con amenazas en el estrecho, aunque Trump consideró la decisión tardía.

Por su parte, España dejó claro al inicio del conflicto que no permitiría el uso de bases bajo su soberanía para operaciones fuera de los términos de sus acuerdos internacionales. Graham calificó esa negativa como inaceptable dentro de una alianza histórica y sugirió trasladar activos militares a países que sí estén dispuestos a colaborar.