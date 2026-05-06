El FBI registra la oficina de Louise Lucas, presidenta del Senado de Virginia investigada por corrupción

Publicado por Alejandro Baños 6 de mayo, 2026

El FBI llevó a cabo una redada en la oficina de la presidenta del Senado estatal de Virginia, Louise Lucas (Partido Demócrata). Está siendo investigada por corrupción.

Agentes del buró federal se personaron este miércoles para registrar la oficina de Lucas, ubicada en la localidad de Portsmouth.

Además de la oficina de la presidenta del Senado estatal de Virginia, los agentes del FBI, con la colaboración de un equipo SWAT, también inspeccionaron, previa orden judicial, un dispensario de cannabis propiedad de Lucas.

Tres personas fueron detenidas en el operativo, según informó FOX News.

Lucas es una aliada de la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, y fue clave en su victoria electoral en noviembre de 2025.

Spanberger fue la encargada de responder al presidente Donald Trump durante el Estado de la Unión de este año.