La creación de empleo en el sector privado crece por encima de lo esperado en abril

Un trabajador de la construcción en Nueva York (Archivo) AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 6 de mayo, 2026

La creación de empleo en el sector privado mostró una sólida fortaleza en abril, superando ampliamente las expectativas, según la encuesta ADP/Stanford Lab publicada este miércoles.

Las empresas privadas crearon 109.000 nuevos puestos de trabajo, el ritmo más fuerte desde enero de 2025. Los economistas esperaban apenas 84.000, lo que demuestra que la economía sigue respondiendo positivamente a las políticas proempleo del presidente Trump.

Estos datos, que se conocen dos días antes del informe oficial del Gobierno, refuerzan la idea de que el mercado laboral sigue ganando impulso bajo la actual Administración.

"Las pequeñas y grandes empresas están contratando, pero notamos debilidad en la franja de las medianas empresas", dijo la economista jefe de ADP, Nela Richardson.

Según ADP, "la fortaleza sostenida del sector sanitario, junto con un repunte del comercio, el transporte y los servicios públicos, impulsó la aceleración de la contratación del mes pasado".

Los salarios de los trabajadores que permanecieron en sus puestos subieron un 4,4% interanual en abril, una ligera moderación respecto a marzo (4,5%) que refleja un mercado laboral más equilibrado y sostenible.