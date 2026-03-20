La Casa Blanca se acerca a los demócratas moderados para esquivar a Schumer y reabrir el DHS

Publicado por Carlos Dominguez 20 de marzo, 2026

Para intentar destrabar el estancamiento que mantiene cerrado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desde el 14 de febrero, el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, se reunió este jueves en el Capitolio con un grupo de senadores demócratas centristas, dejando notablemente al margen al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer (D‑N.Y.).

Schumer había sido hasta ahora una figura clave del equipo negociador de su partido, junto con el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries (D‑N.Y.); Rosa DeLauro (D‑Conn.), la miembro de mayor rango del Comité de Asignaciones de la Cámara; y Patty Murray (D‑Wash.), vicepresidente del Comité de Asignaciones del Senado, quien no respaldó el acuerdo del año pasado para reabrir el Gobierno.

Demócratas y republicanos abren un canal de diálogo

La reunión con Tom Homan incluyó a figuras como las senadoras Catherine Cortez Masto (D‑Nev.), Maggie Hassan (D‑N.H.) y Patty Murray, así como al independiente Angus King (Maine), que se reúne en caucus con los demócratas.

Tras la reunión, que duró más de una hora, Homan señaló que las conversaciones seguirán adelante. "Vamos a seguir hablando. Necesitamos reabrir el Gobierno y vamos a mantener las discusiones".

Por su parte, la senadora Katie Britt (R-Ala.), presidente del subcomité de Apropiaciones de Seguridad Nacional, valoró el encuentro: "Es la primera vez que nuestros colegas demócratas se sientan con nosotros, y aprecio el liderazgo de Homan en la sala".

"Es un primer paso en la dirección correcta", añadió.

No obstante, la senadora Murray indicó a la prensa que las partes siguen "muy alejadas" en sus posiciones.

El cierre del DHS DHS, que afecta operaciones esenciales como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), FEMA, la Guardia Costera y las oficinas de ciberseguridad, se originó por la negativa de los demócratas a aprobar fondos sin incluir reformas profundas en Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP).



Los demócratas exigen un paquete de medidas que incluye lo siguiente:

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​Requisito de órdenes judiciales para que agentes federales entren en residencias durante detenciones.

Prohibición del uso de máscaras por parte de oficiales durante operaciones.

Obligatoriedad de cámaras corporales en agentes de inmigración.

Mayor supervisión, límites a patrullajes sin restricciones y reformas en capacitación. El cierre del, que afecta operaciones esenciales como la Administración de Seguridad en el Transporte (),, la Guardia Costera y las oficinas de ciberseguridad, se originó por la negativa de los demócratas a aprobar fondos sin incluir reformas profundas en Inmigración y Control de Aduanas () y la Patrulla Fronteriza ().

No habrá acuerdo sin reformas de fondo

Una fuente demócrata declaró a The Hill que es difícil que los republicanos puedan marginar a Schumer y negociar solo con los centristas. "La Casa Blanca puede intentar dividirnos, pero dejamos claro que no lo lograrán. Estamos dispuestos a dialogar sobre las mejores formas de controlar a ICE y a la Patrulla Fronteriza, y necesitamos que los republicanos trabajen con nosotros para finalmente convertir estas reformas en ley".

Por su parte, Cortez Masto declaró en un comunicado, difundido por su oficina el jueves por la tarde, que los negociadores de la Casa Blanca "tienen mucho trabajo por hacer".

"Los demócratas han dejado muy claras sus exigencias. Me alegra que la Casa Blanca esté hablando con nosotros, pero tienen mucho trabajo por hacer. Mis colegas y yo no vamos a votar a favor de ningún acuerdo que no incluya reformas reales sobre órdenes judiciales, máscaras, capacitación y el resto de nuestras demandas", expresó la senadora en su comunicado.

La Casa Blanca ha puesto sobre la mesa concesiones como la adopción de cámaras corporales, pero los demócratas las consideran insuficientes. Schumer y otros líderes enviaron el lunes por la noche su última contraoferta, aunque las negociaciones continúan sin avanzar.

Los republicanos presionan mientras crece la fractura interna entre los demócratas

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune (R-S.D.), acusó a los demócratas de alargar el impasse por motivos partidistas: "Los demócratas parecen decididos a prolongar este tema político".

Por otra parte, fuentes republicanas indicaron que ven más posibilidades de acuerdo con siete u ocho demócratas moderados que con Schumer directamente. Sin embargo, la presión interna en el caucus demócrata, especialmente del ala progresista, complica cualquier concesión rápida.

Hasta el momento, no hay acuerdo a la vista, y el DHS sigue sin fondos plenos. La maniobra de rodear a Schumer evidencia divisiones en el Partido Demócrata y la determinación de la Administración Trump de buscar vías alternativas para resolver el cierre.