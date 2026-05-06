Guerra total en el tenis... con Sabalenka invitando a "boicotear" Roland Garros

Publicado por Alejandro Baños 6 de mayo, 2026

Varios de los tenistas más importantes del momento expresaron formalmente su disconformidad con la dotación económica que se les otorgará en la próxima edición de Roland Garros -en concepto de premios por participación y victorias-.

Entre las soluciones planteadas por los jugadores, aparece incluso la de boicotear el próximo Grand Slam.

En ese grupo de tenistas que reclaman mejores condiciones se encuentran las mejores raquetas tanto del cuadro masculino como del femenino: el italiano Jannik Sinner -actual número uno del ránking ATP- y la bielorrusa Aryna Sabalenka -actual número uno del ránking WTA-.

También se encuentran el tenista masculino con más Grand Slam de la historia, el serbio Novak Djokovic, el español Carlos Alcaraz, el alemán Alexander Zverev, la estadounidense Coco Gauff o la polaca Iga Swiatek, entre otros.

En una carta recogida por AFP, este grupo de profesionales se queja de que el reparto de los fondos no es equitativo a lo que ingresa Roland Garros, a pesar de que el torneo anunciase que aumentará las dotaciones económicas en su próxima edición -que se disputará del 18 de mayo al 7 de junio-.

Además, los tenistas recuerdan que Roland Garros logró un aumento del 14% en sus ingresos el año pasado, reclamando una mejora en el dinero que se les concede -algo que llevan haciendo desde el año pasado-.

"Con unos ingresos estimados en más de 400 millones de euros (469 millones de dólares) este año, la parte de los beneficios destinada a las jugadoras y los jugadores seguirá probablemente por debajo del 15%, muy lejos del 22% que reclaman para alinear los Grand Slams con los torneos combinados ATP y WTA 1000", dijeron Sinner, Sabalenka y compañía.

Sabalenka, la más contundente: "Habrá que recurrir al boicot"

Al margen del comunicado, algunos de los tenistas quisieron pronunciarse indivualmente. Una de ellas fue Sabalenka.

En una rueda de prensa celebrada este martes, durante la celebración del Masters 1000 de Roma, la número uno del ránking WTA puso sobre la mesa una solución que haría tambalear los cimientos del tenis mundial: el boicot a Roland Garros.

"Nosotros ponemos el espectáculo. Sin nosotros no habría torneos, sin nosotros no habría entretenimiento, creo que merecemos que nos paguen mejor", dijo Sabalenka, en declaraciones recogidas por AFP.

"En algún momento habrá que recurrir al boicot si es la única solución para defender nuestros derechos", agregó la bielorrusa, afirmando que las condiciones de los Grand Slam "son realmente injustas" para todos los jugadores.

Por su parte, Swiatek -otra de las firmantes del comunicado- indicó que el boicot sería "una solución un poco extrema", convocando a todas las partes a llegar a un entendimiento con los organizadores de Roland Garros.