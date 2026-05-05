Premios Tony 2026: lista de nominados

Daniel Radcliffe, durante la gala de los Premios Tony 2024 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 5 de mayo, 2026

Este martes se hizo pública la lista de nominados para cada una de las 26 categorías de la 79ª edición de los Premios Tony, los galardones más importantes de la industria del teatro.

Con 12 nominaciones cada una de ellas, las producciones The Lost Boys y Schmigadoon! lideran la lista para los Tony, seguidas de Ragtime (con 11), de Arthur Miller's Death of a Salesman (9) y de Cats: The Jellicle Ball (9).

Nominados a los Premios Tony 2026

Mejor musical:

The Lost Boys

Schmigadoon!

Titaníque

Two Strangers (Carry a Cake Across New York)

Mejor obra:

The Balusters

Giant

Liberation

Little Bear Ridge Road

Mejor reposición de una obra:

Arthur Miller’s Death of a Salesman

Becky Shaw

Every Brilliant Thing

Fallen Angels

Oedipus

Mejor reposición de un musical:

Cats: The Jellicle Ball

Ragtime

Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show

Mejor actor en una obra:

Will Harrison

Nathan Lane

John Lithgow

Daniel Radcliffe

Mark Strong

Mejor actriz en una obra:

Rose Byrne

Carrie Coon

Susannah Flood

Lesley Manville

Kelli O’Hara

Mejor actor en un musical:

Nicholas Christopher

Luke Evans

Joshua Henry

Sam Tutty

Brandon Uranowitz

Mejor actriz en un musical:

Sara Chase

Stephanie Hsu

Caissie Levy

Marla Mindelle

Christiani Pitts

Mejor actor de reparto en una obra:

Christopher Abbott

Danny Burstein

Brandon J. Dirden

Alden Ehrenreich

Ruben Santiago-Hudson

Richard Thomas

Mejor actriz de reparto en una obra:

Betsy Aidem

Marylouise Burke

Aya Cash

Laurie Metcalf

June Squibb

Mejor actor de reparto en un musical:

Ali Louis Bourzgui

André De Shields

Bryce Pinkham

Ben Levi Ross

Layton Williams

Mejor actriz de reparto en un musical:

Shoshana Bean

Hannah Cruz

Rachel Dratch

Ana Gasteyer

Nichelle Lewis

Mejor dirección de una obra:

Nicholas Hytner

Robert Icke

Kenny Leon

Joe Mantello

Whitney White

Mejor dirección de un musical:

Michael Arden

Lear deBessonet

Christopher Gattelli

Tim Jackson

Zhailon Levingston y Bill Rauch

Mejor coreografía:

Christopher Gattelli

Ellenore Scott

Ani Taj

Omari Wiles y Arturo Lyons

Lauren Yalango-Grant y Christopher Cree Grant

Mejor libreto de un musical:

The Lost Boys

Schmigadoon!

Titanique

Two Strangers (Carry a Cake Across New York)

Mejor música original:

Arthur Miller’s Death of a Salesman

August Wilson’s Joe Turner’s Come and Gone

The Lost Boys

Schmigadoon!

Two Strangers (Carry a Cake Across New York)

En este enlace podrá descubrir el resto de categorías y sus respectivos nominados.