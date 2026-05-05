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Premios Tony 2026: lista de nominados

Las producciones 'The Lost Boys' y 'Schmigadoon!' lideran la lista de nominados de los Premios Tony 2026 con 12 candidaturas cada una.

Daniel Radcliffe, durante la gala de los Premios Tony 2024

Daniel Radcliffe, durante la gala de los Premios Tony 2024AFP.

Alejandro Baños
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Alejandro Baños

Este martes se hizo pública la lista de nominados para cada una de las 26 categorías de la 79ª edición de los Premios Tony, los galardones más importantes de la industria del teatro.

Con 12 nominaciones cada una de ellas, las producciones The Lost BoysSchmigadoon! lideran la lista para los Tony, seguidas de Ragtime (con 11), de Arthur Miller's Death of a Salesman (9) y de Cats: The Jellicle Ball (9).

Nominados a los Premios Tony 2026

Mejor musical:

  • The Lost Boys
  • Schmigadoon!
  • Titaníque
  • Two Strangers (Carry a Cake Across New York)

Mejor obra:

  • The Balusters
  • Giant
  • Liberation
  • Little Bear Ridge Road

Mejor reposición de una obra:

  • Arthur Miller’s Death of a Salesman
  • Becky Shaw
  • Every Brilliant Thing
  • Fallen Angels
  • Oedipus

Mejor reposición de un musical:

  • Cats: The Jellicle Ball
  • Ragtime
  • Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show

Mejor actor en una obra:

  • Will Harrison
  • Nathan Lane
  • John Lithgow
  • Daniel Radcliffe
  • Mark Strong

Mejor actriz en una obra:

  • Rose Byrne
  • Carrie Coon
  • Susannah Flood
  • Lesley Manville
  • Kelli O’Hara

Mejor actor en un musical:

  • Nicholas Christopher
  • Luke Evans
  • Joshua Henry
  • Sam Tutty
  • Brandon Uranowitz

Mejor actriz en un musical:

  • Sara Chase
  • Stephanie Hsu
  • Caissie Levy
  • Marla Mindelle
  • Christiani Pitts

Mejor actor de reparto en una obra:

  • Christopher Abbott
  • Danny Burstein
  • Brandon J. Dirden
  • Alden Ehrenreich
  • Ruben Santiago-Hudson
  • Richard Thomas

Mejor actriz de reparto en una obra:

  • Betsy Aidem
  • Marylouise Burke
  • Aya Cash
  • Laurie Metcalf
  • June Squibb

Mejor actor de reparto en un musical:

  • Ali Louis Bourzgui
  • André De Shields
  • Bryce Pinkham
  • Ben Levi Ross
  • Layton Williams

Mejor actriz de reparto en un musical:

  • Shoshana Bean
  • Hannah Cruz
  • Rachel Dratch
  • Ana Gasteyer
  • Nichelle Lewis

Mejor dirección de una obra:

  • Nicholas Hytner
  • Robert Icke
  • Kenny Leon
  • Joe Mantello
  • Whitney White

Mejor dirección de un musical:

  • Michael Arden
  • Lear deBessonet
  • Christopher Gattelli
  • Tim Jackson
  • Zhailon Levingston y Bill Rauch

Mejor coreografía:

  • Christopher Gattelli
  • Ellenore Scott
  • Ani Taj
  • Omari Wiles y Arturo Lyons
  • Lauren Yalango-Grant y Christopher Cree Grant

Mejor libreto de un musical:

  • The Lost Boys
  • Schmigadoon!
  • Titanique
  • Two Strangers (Carry a Cake Across New York)

Mejor música original:

  • Arthur Miller’s Death of a Salesman
  • August Wilson’s Joe Turner’s Come and Gone
  • The Lost Boys
  • Schmigadoon!
  • Two Strangers (Carry a Cake Across New York)

En este enlace podrá descubrir el resto de categorías y sus respectivos nominados.

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