Premios Tony 2026: lista de nominados
Las producciones 'The Lost Boys' y 'Schmigadoon!' lideran la lista de nominados de los Premios Tony 2026 con 12 candidaturas cada una.
Este martes se hizo pública la lista de nominados para cada una de las 26 categorías de la 79ª edición de los Premios Tony, los galardones más importantes de la industria del teatro.
Con 12 nominaciones cada una de ellas, las producciones The Lost Boys y Schmigadoon! lideran la lista para los Tony, seguidas de Ragtime (con 11), de Arthur Miller's Death of a Salesman (9) y de Cats: The Jellicle Ball (9).
Nominados a los Premios Tony 2026
Mejor musical:
- The Lost Boys
- Schmigadoon!
- Titaníque
- Two Strangers (Carry a Cake Across New York)
Mejor obra:
- The Balusters
- Giant
- Liberation
- Little Bear Ridge Road
Mejor reposición de una obra:
- Arthur Miller’s Death of a Salesman
- Becky Shaw
- Every Brilliant Thing
- Fallen Angels
- Oedipus
Mejor reposición de un musical:
- Cats: The Jellicle Ball
- Ragtime
- Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show
Mejor actor en una obra:
- Will Harrison
- Nathan Lane
- John Lithgow
- Daniel Radcliffe
- Mark Strong
Mejor actriz en una obra:
- Rose Byrne
- Carrie Coon
- Susannah Flood
- Lesley Manville
- Kelli O’Hara
Mejor actor en un musical:
- Nicholas Christopher
- Luke Evans
- Joshua Henry
- Sam Tutty
- Brandon Uranowitz
Mejor actriz en un musical:
- Sara Chase
- Stephanie Hsu
- Caissie Levy
- Marla Mindelle
- Christiani Pitts
Mejor actor de reparto en una obra:
- Christopher Abbott
- Danny Burstein
- Brandon J. Dirden
- Alden Ehrenreich
- Ruben Santiago-Hudson
- Richard Thomas
Mejor actriz de reparto en una obra:
- Betsy Aidem
- Marylouise Burke
- Aya Cash
- Laurie Metcalf
- June Squibb
Mejor actor de reparto en un musical:
- Ali Louis Bourzgui
- André De Shields
- Bryce Pinkham
- Ben Levi Ross
- Layton Williams
Mejor actriz de reparto en un musical:
- Shoshana Bean
- Hannah Cruz
- Rachel Dratch
- Ana Gasteyer
- Nichelle Lewis
Mejor dirección de una obra:
- Nicholas Hytner
- Robert Icke
- Kenny Leon
- Joe Mantello
- Whitney White
Mejor dirección de un musical:
- Michael Arden
- Lear deBessonet
- Christopher Gattelli
- Tim Jackson
- Zhailon Levingston y Bill Rauch
Mejor coreografía:
- Christopher Gattelli
- Ellenore Scott
- Ani Taj
- Omari Wiles y Arturo Lyons
- Lauren Yalango-Grant y Christopher Cree Grant
Mejor libreto de un musical:
- The Lost Boys
- Schmigadoon!
- Titanique
- Two Strangers (Carry a Cake Across New York)
Mejor música original:
- Arthur Miller’s Death of a Salesman
- August Wilson’s Joe Turner’s Come and Gone
- The Lost Boys
- Schmigadoon!
- Two Strangers (Carry a Cake Across New York)
En este enlace podrá descubrir el resto de categorías y sus respectivos nominados.