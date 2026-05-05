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La venta de casas nuevas en aumenta más de los previsto en febrero y marzo

En ambos meses, las cifras superaron ligeramente las previsiones de los analistas, que calculaban 631.000 y 660.000 unidades respectivamente, de acuerdo con un promedio publicado por Market Watch.

Casa en venta en Los Ángeles, California

Casa en venta en Los Ángeles, CaliforniaPatrick T. Fallon / AFP.

Carlos Dominguez
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Carlos Dominguez

La venta de viviendas nuevas en el país registraron en febrero y marzo incrementos superiores a los que esperaban los especialistas, según los datos difundidos el martes por el Departamento de Comercio

En febrero se comercializaron 635.000 viviendas nuevas en términos anualizados, lo que representa un avance del 8,9% frente a enero. En marzo, las ventas subieron hasta 682.000 unidades anualizadas, un 7,4% más que en febrero y un 3,3% por encima del nivel registrado un año antes. 

En ambos meses, las cifras superaron ligeramente las previsiones de los analistas, que calculaban 631.000 y 660.000 unidades respectivamente, de acuerdo con un promedio publicado por Market Watch.

Precio de venta

Según el Departamento de Comercio, el precio de venta mediano de las viviendas nuevas vendidas en marzo de 2026 fue de $387.400. Esto representa una disminución del 5,3 % (±4,4 %) respecto al precio de febrero de 2026, que fue de $409.000, y una caída del 6,2 % (±7,2 %) en comparación con marzo de 2025, cuando el precio fue de $412.900.

El precio de venta promedio de las viviendas nuevas vendidas en marzo de 2026 fue de $503.100. Esto supone un descenso del 3,4 % (±7,9 %) respecto al precio de febrero de 2026, que fue de $521.000, y una reducción del 1,2 % (±8,2 %) frente al precio de marzo de 2025, que fue de $509.200.

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