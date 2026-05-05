La venta de casas nuevas en aumenta más de los previsto en febrero y marzo

Publicado por Carlos Dominguez 5 de mayo, 2026

La venta de viviendas nuevas en el país registraron en febrero y marzo incrementos superiores a los que esperaban los especialistas, según los datos difundidos el martes por el Departamento de Comercio.

En febrero se comercializaron 635.000 viviendas nuevas en términos anualizados, lo que representa un avance del 8,9% frente a enero. En marzo, las ventas subieron hasta 682.000 unidades anualizadas, un 7,4% más que en febrero y un 3,3% por encima del nivel registrado un año antes.

En ambos meses, las cifras superaron ligeramente las previsiones de los analistas, que calculaban 631.000 y 660.000 unidades respectivamente, de acuerdo con un promedio publicado por Market Watch.