La venta de casas nuevas en aumenta más de los previsto en febrero y marzo
En ambos meses, las cifras superaron ligeramente las previsiones de los analistas, que calculaban 631.000 y 660.000 unidades respectivamente, de acuerdo con un promedio publicado por Market Watch.
La venta de viviendas nuevas en el país registraron en febrero y marzo incrementos superiores a los que esperaban los especialistas, según los datos difundidos el martes por el Departamento de Comercio.
En febrero se comercializaron 635.000 viviendas nuevas en términos anualizados, lo que representa un avance del 8,9% frente a enero. En marzo, las ventas subieron hasta 682.000 unidades anualizadas, un 7,4% más que en febrero y un 3,3% por encima del nivel registrado un año antes.
En ambos meses, las cifras superaron ligeramente las previsiones de los analistas, que calculaban 631.000 y 660.000 unidades respectivamente, de acuerdo con un promedio publicado por Market Watch.
Mundo
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Joaquín Núñez
Precio de venta
El precio de venta promedio de las viviendas nuevas vendidas en marzo de 2026 fue de $503.100. Esto supone un descenso del 3,4 % (±7,9 %) respecto al precio de febrero de 2026, que fue de $521.000, y una reducción del 1,2 % (±8,2 %) frente al precio de marzo de 2025, que fue de $509.200.