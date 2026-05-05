Día Mundial del Asma: claves para reconocer los síntomas y acceder a un diagnóstico temprano

Publicado por Diane Hernández 5 de mayo, 2026

El Día Mundial del Asma, que se celebra cada primer martes de mayo, es una oportunidad para concienciar sobre una enfermedad respiratoria crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. A pesar de los avances médicos, el asma sigue estando infradiagnosticada, lo que retrasa el tratamiento y empeora la calidad de vida de quienes la padecen.

Según datos oficiales de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en Estados Unidos más de 26 millones de personas viven con asma, lo que representa aproximadamente el 8,2% de la población.

¿Qué es el asma y por qué es importante detectarla a tiempo?

El asma es una enfermedad crónica que inflama y estrecha las vías respiratorias, dificultando el paso del aire. Esta condición puede variar en intensidad y frecuencia, pero sin diagnóstico y control adecuados puede derivar en crisis graves.

Los datos del CDC muestran que más del 40% de las personas con asma en el país sufrió al menos un ataque en el último año, lo que evidencia la necesidad de mejorar la detección y el seguimiento clínico.

Principales síntomas del asma: señales de alerta

Reconocer los síntomas es el primer paso para un diagnóstico temprano. Los más frecuentes incluyen:

Dificultad para respirar (disnea).

(disnea). Sibilancias (silbidos al respirar).

(silbidos al respirar). Tos persistente , especialmente por la noche o al hacer ejercicio.

, especialmente por la noche o al hacer ejercicio. Sensación de opresión en el pecho.

Estos síntomas pueden confundirse con otras afecciones respiratorias, lo que contribuye al infradiagnóstico. En muchos casos, los pacientes tardan años en recibir un diagnóstico correcto.

La importancia del diagnóstico temprano

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​Iniciar tratamientos que controlan la inflamación.

Reducir el número de crisis o ataques.

Evitar hospitalizaciones y complicaciones. ​En el país, el asma también tiene un impacto significativo en el sistema sanitario: genera visitas médicas, ingresos hospitalarios y pérdida de días laborales o escolares, según

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​Además, los estudios muestran que el asma acceso al diagnóstico. El diagnóstico precoz permite:​En el país, el asma también tiene un impacto significativo en el sistema sanitario: genera visitas médicas, ingresos hospitalarios y pérdida de días laborales o escolares, según sistemas de vigilancia epidemiológica del CDC ​Además, los estudios muestran que el asma afecta de forma desigual a distintos grupos poblacionales , con mayor prevalencia en algunos grupos raciales y socioeconómicos, lo que subraya la necesidad de mejorar el

¿Cómo se diagnostica el asma?

El diagnóstico del asma suele basarse en:

Historia clínica y síntomas.

Pruebas de función pulmonar (como la espirometría).

Evaluación de factores desencadenantes (alergias, ejercicio, contaminación).

Un diagnóstico temprano y preciso es clave para evitar el empeoramiento de la enfermedad.

Retos actuales: infradiagnóstico y acceso al tratamiento

Uno de los grandes desafíos sigue siendo que muchas personas no saben que tienen asma. Esto se debe a:

Síntomas leves o intermitentes.

Confusión con otras enfermedades respiratorias.

Falta de acceso a pruebas diagnósticas.

El propio sistema de vigilancia del Centers for Disease Control and Prevention subraya la importancia de mejorar la educación sanitaria y el acceso a la atención médica para reducir la carga de la enfermedad.