Florida da luz verde a los voluntarios armados en los templos religiosos

Un hombre sostiene una vela en la mano en una iglesia de Florida (Archivo) AFP

Publicado por Diane Hernández 28 de abril, 2026

El estado de Florida ha aprobado una nueva normativa que permitirá a iglesias, sinagogas y mezquitas designar voluntarios armados para reforzar la seguridad durante ceremonias y actividades religiosas. La medida, conocida como SB 52, ha sido presentada como una solución para reducir costes de protección en congregaciones con recursos limitados.

La ley fue firmada por el gobernador Ron DeSantis y entrará en vigor el 1 de julio.

Una figura de "voluntario armado" sin estatus profesional de seguridad

Según la normativa, los templos podrán designar miembros de la congregación como voluntarios de seguridad armados sin necesidad de contratarlos como guardias privados ni exigirles licencias profesionales específicas, siempre que no exista remuneración económica.

No obstante, estos voluntarios deberán cumplir una serie de requisitos mínimos:

Poseer un permiso vigente de portación oculta en Florida.

de portación oculta en Florida. Completar un programa de formación en seguridad aprobado por el estado.

aprobado por el estado. Superar una verificación de antecedentes de nivel 2.

Además, cada institución religiosa deberá presentar un plan de seguridad ante la oficina del sheriff del condado correspondiente para su evaluación.

De acuerdo con medios locales, la norma busca ofrecer una alternativa legal a congregaciones pequeñas que no pueden asumir los costes de servicios de seguridad privada.

Argumento económico y respaldo político

Los promotores de la iniciativa sostienen que el objetivo principal es aliviar la carga financiera de las comunidades religiosas, al tiempo que se refuerza su capacidad de respuesta ante posibles incidentes.

El senador republicano Don Gaetz, impulsor del proyecto, defendió la ley argumentando que muchas congregaciones carecen de recursos para contratar personal especializado. En la misma línea, el representante JJ Grow señaló en debates legislativos que la medida "proporciona una vía legal clara para mejorar la seguridad sin imponer nuevas cargas económicas", según declaraciones recogidas por Fox News.

La iniciativa fue aprobada con amplio respaldo legislativo, registrando un solo voto en contra en la Cámara de Representantes.

Un contexto marcado por episodios de violencia

La aprobación de la SB 52 se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en lugares de culto en el país. Según datos citados por medios locales, se han registrado más de 400 incidentes violentos en templos desde el año 2000, con cientos de víctimas mortales y heridos.

Entre los casos más mencionados por los impulsores de la norma figuran:

El ataque a la iglesia de Sutherland Springs (Texas, 2017), con 26 fallecidos.

(Texas, 2017), con 26 fallecidos. El tiroteo en la iglesia Emanuel AME (Carolina del Sur, 2015), con nueve víctimas mortales.

Estos episodios han sido utilizados como argumento para justificar la necesidad de reforzar la seguridad en espacios religiosos.