"No viajar": Washington advierte sobre secuestros y tiroteos en la frontera con Texas
Las autoridades señalaron que la actividad criminal en la región incluye tiroteos, homicidios, robos a mano armada, robo de vehículos, secuestros, desapariciones forzadas, extorsión y agresiones sexuales.
El Departamento de Estado ha instado a los ciudadanos estadounidenses a evitar viajar a la ciudad mexicana de Reynosa, situada en la frontera con Texas, tras reportes recientes de actividad delictiva violenta en la zona.
La alerta fue difundida por la Embajada y los consulados del país en México, que además ordenaron a su personal gubernamental no desplazarse a esta ciudad fronteriza, ubicada frente a McAllen.
Según el comunicado oficial, se han registrado incidentes como bloqueos de carreteras y otros episodios vinculados a la violencia criminal. Las autoridades recomendaron a quienes se encuentren en el área "mantener un alto nivel de vigilancia", estar atentos a su entorno y evitar llamar la atención.
Riesgo elevado en Tamaulipas
Aunque el Gobierno mantiene una alerta general de "Nivel 2: ejercer mayor precaución" para México, el estado de Tamaulipas se encuentra bajo el nivel máximo de advertencia: "Nivel 4: no viajar".
De acuerdo con el Departamento de Estado, esta clasificación responde a riesgos asociados con terrorismo, delincuencia organizada y secuestros.
Las autoridades señalaron que la actividad criminal en la región incluye tiroteos, homicidios, robos a mano armada, robo de vehículos, secuestros, desapariciones forzadas, extorsión y agresiones sexuales.
Presencia activa de grupos criminales
El informe advierte que organizaciones criminales fuertemente armadas operan de forma frecuente en la zona fronteriza, especialmente entre Reynosa y Nuevo Laredo.
"Miembros de estos grupos patrullan regularmente la región sin temor a ser castigados", indica el comunicado, que también subraya las limitaciones de las fuerzas de seguridad locales para responder de manera efectiva a estos delitos.
Asimismo, Washington señaló que tanto ciudadanos estadounidenses como residentes permanentes legales han sido víctimas de secuestros en esta área.
Seguridad en la frontera
La advertencia se enmarca en un contexto más amplio de preocupación por la violencia en regiones fronterizas del norte de México, donde operan diversos grupos del crimen organizado.