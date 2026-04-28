"No viajar": Washington advierte sobre secuestros y tiroteos en la frontera con Texas

Publicado por Diane Hernández 28 de abril, 2026

El Departamento de Estado ha instado a los ciudadanos estadounidenses a evitar viajar a la ciudad mexicana de Reynosa, situada en la frontera con Texas, tras reportes recientes de actividad delictiva violenta en la zona.

La alerta fue difundida por la Embajada y los consulados del país en México, que además ordenaron a su personal gubernamental no desplazarse a esta ciudad fronteriza, ubicada frente a McAllen.

Según el comunicado oficial, se han registrado incidentes como bloqueos de carreteras y otros episodios vinculados a la violencia criminal. Las autoridades recomendaron a quienes se encuentren en el área "mantener un alto nivel de vigilancia", estar atentos a su entorno y evitar llamar la atención.

Riesgo elevado en Tamaulipas

Aunque el Gobierno mantiene una alerta general de "Nivel 2: ejercer mayor precaución" para México, el estado de Tamaulipas se encuentra bajo el nivel máximo de advertencia: "Nivel 4: no viajar".

De acuerdo con el Departamento de Estado, esta clasificación responde a riesgos asociados con terrorismo, delincuencia organizada y secuestros.

Las autoridades señalaron que la actividad criminal en la región incluye tiroteos, homicidios, robos a mano armada, robo de vehículos, secuestros, desapariciones forzadas, extorsión y agresiones sexuales.

Presencia activa de grupos criminales

El informe advierte que organizaciones criminales fuertemente armadas operan de forma frecuente en la zona fronteriza, especialmente entre Reynosa y Nuevo Laredo.

"Miembros de estos grupos patrullan regularmente la región sin temor a ser castigados", indica el comunicado, que también subraya las limitaciones de las fuerzas de seguridad locales para responder de manera efectiva a estos delitos.

Asimismo, Washington señaló que tanto ciudadanos estadounidenses como residentes permanentes legales han sido víctimas de secuestros en esta área.