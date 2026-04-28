La consejera familiar Astrid Gómez: “Es increíble el odio que los demócratas y los medios han sembrado contra Trump”

Publicado por Luis Francisco Orozco 28 de abril, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó a la consejera familiar Astrid Gómez sobre la manera en la cual determinados tipos de discursos pueden desembocar en actos violentos contra una persona, en relación a los recientes tiroteos perpetrados en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, y cuyo blanco era el presidente Donald Trump.

“Es impresionante lo que está pasando en Estados Unidos, al igual que el odio que ha venido sembrando el Partido Demócrata y los medios de comunicación contra Trump. El presidente puede decir todo lo que él quiera. ¿Es correcto?, no, hay cosas que no son correctas de cómo se expresa. Pero porque él se exprese mal nosotros no podemos llevar la misma línea de ese ataque. […] Figuras como Jimmy Kimmel son los que están promoviendo que se vea tanta violencia en la comunidad”, dijo Gómez

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.