El DOJ acusa a un exasesor de Anthony Fauci de ocultar registros relacionados con el covid-19

Publicado por Williams Perdomo 28 de abril, 2026

El Departamento de Justicia informó de que imputó a un exasesor principal de Anthony Fauci por presuntamente ocultar documentos de las investigaciones sobre los orígenes de la pandemia de covid.

En ese sentido, las autoridades explicaron que David M. Morens, de 78 años y residente de Chester, Maryland, enfrenta a una acusación formal por su papel en un plan para eludir las solicitudes de la Ley de Libertad de Información relacionadas con subvenciones para la investigación de la COVID-19.

"Está acusado de conspiración contra Estados Unidos; destrucción, alteración o falsificación de documentos en investigaciones federales; ocultación, sustracción o mutilación de documentos; y complicidad. Morens se desempeñó como asesor principal en la Oficina del Director del NIAID desde 2006 hasta 2022", resaltó el departamento.

El fiscal general interino Todd Blanche resaltó que las acusaciones representan "un grave abuso de confianza en un momento en que el pueblo estadounidense más lo necesitaba: durante el punto álgido de una pandemia".

"Según consta en la acusación formal, el doctor Morens y sus cómplices ocultaron información deliberadamente y falsificaron registros en un intento por suprimir teorías alternativas sobre los orígenes del covid. Los funcionarios gubernamentales tienen el deber ineludible de proporcionar información y asesoramiento veraces y bien fundamentados al servicio del interés público, no para promover sus propias agendas personales o ideológicas", resaltó Blanche.

"Además recibió sobornos por ello" Entre tanto, el director del FBI, Kash Patel, indicó que eludir los protocolos de registro con la intención de evitar la transparencia "es algo que el FBI no tolerará":



"Morens no solo presuntamente ocultó ilegalmente sus comunicaciones, sino que además recibió sobornos por ello. Si usted ha participado en actividades conspirativas contra Estados Unidos, no descansaremos hasta que comparezca ante la justicia".

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El Departamento de Justicia señaló que como asesor principal, Morens elaboró ​​recomendaciones y soluciones para cuestiones que afectaban a los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), y redactó y editó manuscritos.



Morens, según las autoridades, también brindó orientación y conocimientos especializados a los altos cargos del personal sobre estudios epidemiológicos y cuestiones relacionadas con la planificación y la gestión de enfermedades infecciosas.



Además, el doctor recopiló información de los beneficiarios de subvenciones y de otros miembros de la comunidad científica para establecer datos sobre la naturaleza del covid.



"Esto le permitió comprender las actividades históricas de los NIH y del NIAID en la investigación del coronavirus, colaborar en la formulación de políticas y procedimientos, e informar al Alto Funcionario 1 del NIAID para que este pudiera transmitir la información al Presidente de los Estados Unidos, al Congreso y al público", resaltó el departamento.



Las penas a las que se enfrenta

De ser declarado culpable, Morens se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión por conspiración contra Estados Unidos, una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de destrucción, alteración o falsificación de documentos en investigaciones federales, y una pena máxima de tres años de prisión por cada cargo de ocultación, sustracción o mutilación de documentos.