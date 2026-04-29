Rubio sobre el futuro de Cuba: “Las cosas pueden mejorar” pero no con las personas actuales al mando

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 28 de abril, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, reflexionó sobre el futuro de Cuba al analizar la incapacidad técnica y política de quienes hoy ostentan el poder en La Habana. Según el jefe de la diplomacia estadounidense, aunque existe un camino hacia la recuperación, este es incompatible con la permanencia del actual régimen.

En declaraciones exclusivas para Fox News, Rubio fue tajante al señalar que el estancamiento de la isla no es una casualidad, sino una consecuencia directa de la gestión de sus dirigentes. “Las cosas pueden mejorar en Cuba con reformas económicas serias, pero no con las personas actuales al mando. Son económicamente incompetentes”, afirmó.

Para Washington, la crisis cubana ha dejado de ser un problema interno para convertirse en un desafío de gestión y seguridad regional. Rubio enfatizó que la ideología marxista, sumada a la falta de pericia de sus ejecutores, ha condenado a la población a una situación insostenible.

El secretario desglosó los motivos por los cuales considera que la actual cúpula del régimen es el principal freno para cualquier intento de modernización. El objetivo de los líderes cubanos —afirmó— no es la prosperidad ciudadana, sino la preservación del poder a toda costa, incluso por encima de la lógica económica básica.

“La razón por la que la economía cubana lleva mucho tiempo colapsando es porque el marxismo en general no funciona, y menos aún cuando quienes intentan aplicarlo son incompetentes, no saben nada de economía y no les importa en absoluto. Solo les importa el control”, sentenció Rubio.

Bajo esta premisa, el Departamento de Estado sostiene que las reformas sustanciales que la isla necesita son "imposibles" bajo la actual estructura de mando.

La administración Trump considera que el sistema actual prioriza un modelo de control social que asfixia cualquier iniciativa privada o reforma de mercado real, lo que deriva en la miseria extrema que hoy define la realidad de la isla.

Una amenaza a 90 millas

Más allá de la economía, el ángulo que más preocupa a la administración estadounidense es la cooperación militar y de inteligencia del régimen con potencias extranjeras hostiles. Rubio denunció que el liderazgo cubano ha instrumentalizado su soberanía para servir de base a intereses contrarios a los de Estados Unidos.

“Han abierto las puertas a los adversarios de Estados Unidos para que operen en territorio cubano en contra de nuestros intereses nacionales con total impunidad", advirtió el secretario ante el Departamento de Estado.

Esta política de puertas abiertas a países como China y Rusia es lo que, según Rubio, otorga a Cuba una relevancia crítica en la agenda de seguridad de Washington.

La proximidad de la isla hace que la presencia de aparatos de inteligencia extranjeros sea una "línea roja" que el presidente Donald Trump no está dispuesto a ignorar.

“Eso no sucederá bajo la presidencia de Trump”, concluyó Rubio, reafirmando que no se tolerará la presencia de activos militares adversarios en el hemisferio.

En la entrevista, el secretario también abordó otros frentes de la política exterior y la estabilidad interna. Afirmó que Irán muestra una actitud "seria" respecto a la posibilidad de un acuerdo, aunque identificó los obstáculos principales que mantienen bloqueado el diálogo con Teherán y advirtió que el control del Estrecho de Ormuz equivale a poseer un "arma nuclear económica".

Asimismo, Rubio defendió la decisión del presidente Trump de publicar el video del sospechoso del ataque en la cena de corresponsales, calificándola como un acto de "transparencia" necesario para frenar las teorías de conspiración.

Finalmente, el secretario analizó las fallas de seguridad en el Washington Hilton y reiteró el compromiso de la administración con la protección de los altos funcionarios del Estado.