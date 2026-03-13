Irán movió cientos de millones en criptomonedas durante un apagón nacional de internet

Publicado por Sabrina Martin 13 de marzo, 2026

Una red de criptomonedas vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán continuó operando incluso durante el apagón de internet que tuvo ese país y que siguió a los ataques del 28 de febrero contra Irán. De acuerdo con un informe de inteligencia cibernética revisado por Fox News Digital, la infraestructura permitió que grandes sumas de criptomonedas salieran del país durante ese período.

El análisis fue realizado por la empresa de ciberinteligencia RAKIA, cuyos investigadores comenzaron a monitorear en tiempo real la actividad de criptomonedas asociada a Irán tras el inicio de los ataques. Según el fundador y director ejecutivo de la firma, Omri Raiter, el equipo detectó rápidamente un incremento en el movimiento de fondos desde cuentas vinculadas al país.

“Hemos visto un aumento de fondos desde las primeras horas de la guerra”, afirmó Raiter. “Empezó con decenas de millones en las primeras horas, y creció hasta cientos de millones y más. El dinero simplemente salía de las cuentas cripto iraníes”.

Actividad detectada durante el corte de internet

Los investigadores identificaron más de 1.100 nodos de criptomonedas activos dentro de Irán. Tom Malca, jefe de investigación en ciberseguridad e inteligencia artificial de RAKIA, señaló que la magnitud de esa actividad indica la existencia de infraestructura especializada.

“Esos nodos requieren una conexión a internet dedicada, suministro eléctrico estable y una exención deliberada del apagón”, afirmó.

El análisis señala que la mayor concentración de nodos se ubicaba en el corredor entre Teherán y Qom, con actividad adicional detectada en ciudades como Isfahán, Mashhad, Tabriz y Kermanshah.

Crecimiento de la actividad cripto

Datos citados en el informe indican que las carteras vinculadas al IRGC recibieron más de 3.000 millones de dólares en criptomonedas durante 2025. El documento también menciona estimaciones de la firma de análisis blockchain Chainalysis, que calculó que la actividad total del ecosistema de criptomonedas en Irán alcanzó aproximadamente 7.780 millones de dólares ese mismo año.

Según Raiter, estos datos reflejan el desarrollo de una infraestructura financiera digital significativa que puede seguir operando pese a sanciones internacionales y restricciones de comunicaciones.

“El IRGC ha estado financiando operaciones a través de los mismos canales cripto que las sanciones pretendían cerrar”, señaló.