EN VIVO | El petróleo vuelve a dispararse tras los últimos acontecimientos en la guerra

Publicado por Israel Duro 11 de marzo, 2026

El duodécimo día de conflicto en Oriente Medio volvió a amanecer entre bombardeos. Israel y EEUU golpearon fuertemente Teherán, que tampoco cejó en sus ataques con drones y misiles contra Israel y los países del Golfo. Tras amenazar a Donald Trump, el Régimen de los Ayatolás comenzó a colocar minas en el estrecho de Ormuz para impedir completamente el paso de buques mercantes, a lo que EEUU respondió destruyendo 16 barcos que desarrollaban esta misión.

El nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, se encuentra "sano y salvo" en un "lugar secreto de máxima seguridad", pero se encuentra herido tras ser alcanzado durante el ataque que costó la vida a su padre y predecesor, Alí Jamenei.

Mientras, el precio del petróleo volvió a subir tras la apertura de las bolsas europeas, tras una jornada a la baja en Asia. Los últimos movimientos en la guerra disiparon la alegría generada por el anuncio de la Agencia Internacional de la Energía de que se echará mano a las reservas estratégicas de crudo para garantizar el suministro durante el conflicto.

05:00 El petróleo vuelve a dispararse tras los últimos acontecimientos en la guerra 10:09 11/03/2026 10:09 11/03/2026 Los precios del petróleo se dispararon un 5% tras las primeras operaciones de las bolsas europeas como consecuencia de la escalada en la guerra de Oriente Medio, que disiparon el optimismo que reinó durante la jornada asiática.



En un mercado volátil, las bolsas orientales cerraron en verde por segundo día consecutivo a la espera de una posible liberación de las reservas estratégicas de crudo de los grandes países consumidores. De acuerdo con una información del Wall Street Journal, se espera una inyección superior a los 182 millones de barriles que los países miembros de la AIE sacaron al mercado en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

​

​Sin embargo, tras la apertura de los mercados del viejo continente, los precios volvieron a dispararse un 5%. El barril de West Texas International (WTI), referencia de EEUU, costaba 88,03 dólares, una subida del 4,98%. El Brent del mar del Norte, por su parte, se movía en los 92,06 (+4,26%) dólares por barril.



​Animadas por la moderación de los precios del crudo, las bolsas asiáticas consolidaron este miércoles sus ganancias del día anterior tras la brusca caída del lunes. En Tokio, el índice estrella Nikkei cerró con una subida del 1,43%, hasta los 55.025,37 puntos y, en Seúl, el Kospi subió un 1,40%.



La Bolsa de Sídney subió un 0,59% y la de Taipéi, un 4,10%. El índice Hang Seng de Hong Kong se mantuvo estable.

​

04:35 El nuevo líder supremo de Irán se encuentra "sano y salvo" pese a estar herido, según el hijo del presidente iraní 09:43 11/03/2026 11:26 11/03/2026 El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, se encuentra "sano y salvo" a pesar de haber sufrido heridas en la guerra, afirmó este miércoles el hijo del presidente de la república islámica.



"Oí la noticia de que Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo", escribió en la red social Telegram Yusef Pezeshkian, hijo del mandatario Masud Pezeshkian y asesor del gobierno.



Mojtaba Jamenei, de 56 años, habría resultado herido durante el ataque que mató a su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei, el primer día de la ofensiva israeloestadounidense que el 28 de febrero desató el conflicto, pero se desconocen los detalles sobre la gravedad de sus lesiones y no ha aparecido en público desde entonces.

04:30 Las aerolíneas comienzan a cobrar un recargo por el aumento del precio de combustible 10:26 11/03/2026 10:26 11/03/2026 El gigante de la aviación de Hong Kong, Cathay Pacific, anunció el miércoles un aumento de los recargos por combustible, ya que los precios se duplicaron en marzo respecto a la media de los dos meses anteriores tras el estallido de la guerra en Oriente Medio.



"En marzo, como desde que comenzó el episodio de Oriente Medio, los costes de nuestro combustible ya se han duplicado", dijo el consejero delegado, Ronald Lam. "Así que vamos a anunciar (una subida del recargo) muy pronto... para garantizar el buen funcionamiento de nuestros vuelos".

04:24 Irán atacará centros económicos y bancos de EEUU e Israel en la región 10:24 11/03/2026 10:24 11/03/2026 El ejército iraní dijo este miércoles que atacará a partir de ahora objetivos económicos de Estados Unidos e Israel en la región, tras reportarse ataques durante la madrugada a un banco iraní.



"El enemigo nos ha dado rienda suelta para que ataquemos centros económicos y bancos pertenecientes a Estados Unidos y al régimen sionista", dijo el cuartel general operativo del ejército iraní, Khatam Al Anbiya, en un comunicado transmitido por la televisión estatal.



La prensa local indicó que los ataques israeloestadounidenses alcanzaron en la madrugada del miércoles un banco de Teherán, en donde murieron varios empleados que trabajaban "excepcionalmente" para preparar el pago de salarios.

04:15 Un carguero es alcanzado por un proyectil frente a EAU 09:53 11/03/2026 09:53 11/03/2026 Un segundo carguero comercial fue alcanzado el miércoles por un proyectil no identificado frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos, según informó una agencia británica de seguridad marítima, mientras Irán insiste en sus ataques en el Golfo y el estrecho de Ormuz.



"El capitán de un granelero ha informado de que su buque ha sido alcanzado por un proyectil desconocido. No se ha informado de ningún impacto medioambiental. La tripulación se encuentra bien y a salvo", declaró el Departamento de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido.

