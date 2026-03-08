Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, es el nuevo líder supremo de Irán

Publicado por Joaquín Núñez 8 de marzo, 2026

Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, fue elegido como nuevo líder supremo de Irán. Tras varios días de suspenso, la Asamblea de Expertos votó para llenar el vacío de poder en Teherán. De esta manera, se convirtió en la máxima autoridad política de la República Islámica, jefe de las fuerzas armadas y el poder judicial del país, y líder del chiismo, la segunda rama más numerosa dentro del islam.

Lejos de lo que había expresado Donald Trump, sobre la necesidad de un nuevo líder más moderado, se espera que Jamenei actúe como una continuación de su padre. Según informó el Wall Street Journal, el nuevo lider "es cercano al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y al grupo paramilitar Basij, elementos esenciales del aparato represivo iraní".

"Se ganó una reputación como ejecutor y guardián de su padre, y se convirtió en blanco de la ira pública durante las manifestaciones por los derechos de las mujeres en Irán en 2022. Ese año, la jerarquía religiosa iraní elevó a Mojtaba Jamenei al rango de ayatolá, un prestigioso título religioso que es el requisito mínimo para convertirse en líder supremo de Irán", añadieron.

Jamenei, de 56 años, cuenta con una extensa carrera dentro del régimen iraní. Durante los últimos años de la guerra entre Irán e Irak, fue enviado al frente de batalla siendo apenas un adolescente de 17 años. Además, profundizó en los estudios islámicos, enseñando durante quince años dars-e kharej, el nivel más alto de instrucción de seminario en jurisprudencia y principios islámicos. Sin embargo, nunca alcanzó el rango de 'mujtahid', el nivel de jurisprudencia islámica que muchos consideran esencial para el cargo de líder supremo.

Incluso fue sancionado por Estados Unidos en 2019, cuando comenzó a ejercer algunas de las responsabilidades del líder supremo a pesar de "nunca haber sido elegido ni designado para un cargo gubernamental. En aquel momento, el Departamento del Tesoro lo acusó de trabajar con el comandante de la Guardia Revolucionaria para promover “ambiciones regionales desestabilizadoras y objetivos internos opresivos”.