Publicado por Williams Perdomo 12 de marzo, 2026

El senador Josh Hawley (republicano por Missouri) presentó este miércoles un proyecto de ley que prohíbe la mifepristona, un fármaco abortivo químico, y abre paso para que las mujeres perjudicadas por este medicamento demanden a sus fabricantes.

De igual manera, se conoció que la congresista Diana Harshbarger (TN-01) presentará una legislación complementaria en la Cámara de Representantes.

En la conferencia de prensa en la que el senador presentó el proyecto, mujeres que usaron mifepristona compartieron conmovedores testimonios sobre cómo el fármaco abortivo les causó daños. Líderes provida también hablaron sobre la urgente necesidad de retirar la mifepristona del mercado.

“La ciencia es clara: el fármaco químico abortivo es inherentemente peligroso para las mujeres y propenso al abuso. Sin embargo, grandes empresas como Danco Laboratories están ganando miles de millones con él”, dijo el senador Hawley.

“Por eso presento una nueva legislación para prohibir el uso de mifepristona para el aborto y empoderar a las mujeres para demandar a sus fabricantes. El Congreso debe actuar ahora para proteger la salud y la seguridad de las mujeres”.