Trump encabezó una mesa redonda en la Casa Blanca sobre el futuro del deporte universitario

Publicado por Joaquín Núñez 6 de marzo, 2026

Donald Trump encabezó la 'Mesa redonda de deportes universitarios' en la Casa Blanca. Rodeado de altos funcionarios, senadores y leyendas del deporte, el presidente discutió el futuro del atletismo universitario, la importancia de proteger el deporte femenino y los desafíos de un sistema que apunta al semiprofesionalismo.

Actualmente, el deporte universitario enfrenta grandes desafíos para las autoridades. Por ejemplo, la creciente comercialización tras la legalización de los acuerdos de 'Name, Image and Likeness' (NIL), los parámetros legales sobre si los atletas deben ser considerados empleados y el desequilibrio financiero entre deportes altamente rentables y las tantas otras disciplinas universitarias que dependen de esos ingresos para subsistir.

En este contexto, el presidente reunió a una serie de actores clave en Washington DC para discutir ideas y explorar posibles reformas que puedan mejorar el sistema.

Trump ingresó para comenzar la discusión con los participantes. Entre ellos estaban Nick Saban, exentrenador en jefe de la Universidad de Alabama; Charlie Baker, exgobernador de Massachusetts y presidente de la Asociación Nacional Atlética Universitaria (NCAA); Pete Bevacqua, director de atletismo de la Universidad de Notre Dame; Randy Levine, presidente de los Yankees de Nueva York; Ron DeSantis, gobernador de Florida; y Condoleezza Rice, exsecretaria de Estado y directora de la Institución Hoover de la Universidad de Stanford.

"La legislación federal debe permitir que los programas deportivos universitarios establezcan normas sencillas y de sentido común sin litigios interminables, y que se establezca una norma justa sobre el nombre, la imagen y la semejanza que elimine el mosaico de leyes estatales contradictorias. Si el Congreso no toma medidas rápidamente, podría destruir los deportes universitarios y destruir las universidades que practican estos deportes", expresó el presidente.

Saban, quien cuenta con décadas de experiencia entrenando jóvenes atletas, amplió sobre la necesidad de establecer reglas más claras y compatibles con la vida académica: "Mi objetivo como entrenador de mis jugadores, de nuestros jugadores, era ayudarles a tener más éxito en la vida, crear una atmósfera y un entorno que les ayudara en su desarrollo personal, con apoyo académico".

"Tenemos que idear un sistema que permita a los estudiantes-atletas de todos los deportes, incluidos los deportes femeninos y olímpicos, mejorar su calidad de vida mientras van a la universidad, pero que siga ofreciéndoles la oportunidad de progresar más allá de su carrera deportiva. (...) En el sistema actual que tenemos, eso se volvió imposible, porque la gente, en lugar de tomar decisiones sobre cómo crear valor para su futuro, toma decisiones sobre cuánto dinero podía ganar en cualquier universidad a la que pudiera ir o a la que pudiera transferirse", añadió.

En la misma línea habló el gobernador DeSantis, quien fue capitán del equipo de béisbol en la Universidad de Yale. "Sabemos que esto está fuera de lugar. Pasamos de un sistema en el que no se podía dar nada a un estudiante-atleta, ellos podían vender su camiseta y tú no obtenías nada, a ahora, en el que el quarterback lanza 300 yardas y va a ver al entrenador y le dice: 'Oye, necesito más dinero'", señaló.

A su vez, Randy Levine subrayó la calidad del grupo reunido en la Casa Blanca y reafirmó que el deporte es un problema que necesita soluciones bipartidistas: "¿Por qué hemos reunido a este grupo? Porque es representativo de las personas que mejor saben cómo resolver este problema. Contamos con rectores de universidades de todo el país que han convivido con esta situación. Contamos con algunos de los mejores directores deportivos que han sido pioneros en este ámbito".