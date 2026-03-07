Trump anuncia que varios contratistas de defensa aumentarán drásticamente la producción de armamento de alta gama

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump anunció este viernes que los principales contratistas de defensa de Estados Unidos se han comprometido a aumentar drásticamente la producción de armamento de alta gama, tras una reunión en la Casa Blanca con varios de los más ejecutivos de la industria, entre los que se encontraban altos directivos de compañías como BAE Systems, Boeing, Honeywell, L3Harris Technologies, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon. Tras la reunión, el mandatario republicano comentó a través de su cuenta de Truth Social que las empresas acordaron ampliar de forma significativa la producción de lo que describió como armamento avanzado de la “clase exquisita”, con el objetivo de aumentar rápidamente las cantidades disponibles.

“Han acordado cuadruplicar la producción del armamento de la ‘Clase Exquisita’, ya que queremos alcanzar, lo más rápido posible, los niveles más altos de cantidad”, escribió Trump en una publicación en su red social, en la que también añadió que el esfuerzo por expandir la producción ya había comenzado tiempo atrás, señalando que “la expansión comenzó tres meses antes de la reunión, y las plantas y la producción de muchas de estas armas ya están en marcha”.

Suministro ilimitado

En otra parte de su publicación, Trump también abordó las preocupaciones planteadas por algunos analistas y legisladores sobre las reservas de municiones del ejército estadounidense, particularmente mientras las fuerzas estadounidenses continúan interceptando drones y misiles iraníes en Oriente Medio. “Tenemos un suministro prácticamente ilimitado de municiones de grado medio y medio-alto, que estamos utilizando, por ejemplo, en Irán, y que recientemente utilizamos en Venezuela. Sin embargo, también hemos aumentado los pedidos en esos niveles”, destacó Trump en su publicación en Truth Social.

El mensaje de Trump se produce mientras Estados Unidos e Israel continúan sus operaciones militares contra Irán, las cuales han provocado ataques de represalia por parte de Teherán hacia bases de dichas naciones en varios países de la región. El Comando Central de Estados Unidos afirmó en una actualización el viernes que las fuerzas estadounidenses han atacado más de 3.000 objetivos dentro de Irán desde que comenzó el combate, el cual ha tenido como su punto más resaltante la eliminación del Ayatolá Alí Jamenei el pasado 28 de febrero, en lo que se ha convertido en uno de los acontecimientos más impactantes de Oriente Medio y que podría marcar un antes y un después en la región.