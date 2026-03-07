Trump explica que para lograr la "rendición incondicional" de Irán es capaz de destruir toda su capacidad militar

Publicado por Sabrina Martin 6 de marzo, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó este viernes que su exigencia de una “rendición incondicional” de Irán no necesariamente significa una capitulación formal del régimen, sino que podría darse si el país pierde la capacidad militar para continuar la guerra.

En declaraciones al portal de noticias Axios, Trump explicó que la rendición podría ocurrir de dos maneras: si el régimen iraní la anuncia oficialmente o si la campaña militar llega a un punto en el que Teherán ya no tenga fuerzas ni recursos para seguir luchando.

La aclaración llegó después de que el mandatario escribiera en su red social Truth Social que no habrá ningún acuerdo con Irán salvo una “RENDICIÓN INCONDICIONAL”. En ese mismo mensaje, Trump afirmó que después de esa rendición deberían elegirse líderes “grandes y aceptables” para dirigir el país. También sostuvo que Estados Unidos, junto con sus aliados, trabajaría para ayudar a reconstruir Irán y fortalecer su economía tras el conflicto.

La explicación de la Casa Blanca

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también explicó en el canal Fox News que el objetivo de la Administración es asegurar que Irán deje de representar una amenaza para Estados Unidos y para las tropas estadounidenses en Medio Oriente.

Entre los objetivos mencionados están destruir la marina iraní, eliminar su capacidad de misiles balísticos, impedir que desarrolle armas nucleares y debilitar a los grupos aliados de Teherán en la región.