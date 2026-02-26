El laberinto del olvido: Alzheimer y demencia en la comunidad hispana

Publicado por Williams Perdomo 26 de febrero, 2026

Para muchas familias hispanas, cuidar de nuestros mayores no es solo un deber, es un acto de amor profundamente arraigado. Sin embargo, a medida que nuestra población envejece, nos enfrentamos a una realidad creciente: el aumento de casos de Alzheimer. Comprender la diferencia entre el envejecimiento natural y la enfermedad es el primer paso para proteger a quienes amamos.

1. ¿Es un olvido normal o algo más?

Es común escuchar: "Es que ya está viejo, por eso se le olvidan las cosas". Pero la demencia senil (un término general) y el Alzheimer (una enfermedad específica) no son parte normal del envejecimiento.

Olvido normal: no recordar dónde uno dejó las llaves pero encontrarlas después, u olvidar un nombre momentáneamente.

Señal de alerta: olvidar para qué sirven las llaves, perderse en rutas conocidas o repetir la misma pregunta cinco veces en diez minutos.

2. Factores de riesgo: ¿por qué nos afecta más?

La ciencia indica que los hispanos tienen 1,5 veces más probabilidades de desarrollar Alzheimer que los blancos no hispanos. Esto se debe a una combinación de factores:

Genética: el gen APOE-ε4 puede aumentar el riesgo, aunque no garantiza que se desarrolle la enfermedad.

Salud Cardiovascular: la presión alta, el colesterol y la diabetes (condiciones comunes en nuestra comunidad) afectan directamente el flujo sanguíneo al cerebro.

Estilo de vida: la falta de ejercicio y una dieta baja en antioxidantes pueden acelerar el deterioro cognitivo.

La FDA aprueba el uso de la primera prueba de sangre para detectar el Alzheimer

con medicamentos recientemente aprobados que ralentizan la progresión de esta la enfermedad neurológica.



"Sabiendo que el 10% de las personas de 65 años o más padecen Alzheimer, y que para 2050 se espera que esa cifra se duplique, tengo la esperanza de que nuevos productos médicos como este ayuden a los pacientes", explicó Martin A. Makary, comisionado de la FDA. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó el uso del primer análisis de sangre para detectar el Alzheimer. Se trata de una decisión que podría ayudar a los pacientes a comenzar el tratamiento.

3. El héroe silencioso: la carga del cuidador

En la cultura hispana, el cuidado suele recaer en una hija o nieta. Este rol, aunque noble, conlleva una carga física y emocional inmensa conocida como "estrés del cuidador".

Cuidar a un familiar con Alzheimer no es solo ayudarle a comer; es gestionar cambios de humor, desorientación nocturna y la pérdida progresiva de la identidad del ser querido. Es vital entender que cuidar de uno mismo no es egoísmo, es una necesidad. Si la cuidadora colapsa, no hay nadie para el paciente.

Nota para el cuidador: El aislamiento es su peor enemigo. No tiene que cargar con todo el peso del mundo sobre sus hombros.

4. Recursos y dónde buscar apoyo

Existen organizaciones diseñadas específicamente para brindar guía en español:

Alzheimer’s Association (Español) : ofrece una línea de ayuda 24/7 (800.272.3900) y grupos de apoyo donde puede hablar con otras personas que viven lo mismo.

: ofrece una línea de ayuda 24/7 (800.272.3900) y grupos de apoyo donde puede hablar con otras personas que viven lo mismo. Instituto Nacional sobre el Envejecimiento ( NIA/NIH ): proveen hojas informativas sobre los últimos avances en tratamientos y consejos prácticos para el hogar.

( ): proveen hojas informativas sobre los últimos avances en tratamientos y consejos prácticos para el hogar. Planes de Seguridad: es fundamental adaptar la casa (quitar alfombras resbaladizas, mejorar la iluminación) para prevenir caídas.

¿Cómo saber si es momento de buscar ayuda profesional?

Si nota que su familiar tiene cambios bruscos de personalidad o dificultad para completar tareas sencillas (como cocinar una receta que sabía de memoria), es momento de consultar con un especialista.