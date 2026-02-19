El jefe del Comando Sur y un alto funcionario del Departamento de Guerra visitan Venezuela y se reúnen con la cúpula chavista

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 18 de febrero, 2026

El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, viajó el 18 de febrero a Caracas, Venezuela, para sostener reuniones con los altos jerarcas del régimen interino chavista, según informó la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela en un comunicado oficial publicado en su cuenta en ‘X’.

“Otro día histórico en el que dimos la bienvenida al comandante del @SOUTHCOM, el general Donovan, a Venezuela. En Caracas, el General Donovan comenzó reuniéndose con su equipo de miembros del servicio de la Fuerza Conjunta, una vez más vigilando las instalaciones de la embajada de los Estados Unidos, y con sus socios interinstitucionales. Luego se reunió con las autoridades interinas para evaluar el tema de seguridad, garantizar la implementación del plan de tres fases del @POTUS y avanzar en el objetivo de una Venezuela alineada con los Estados Unidos”.

Otro día histórico en el que dimos la bienvenida al comandante del @SOUTHCOM, el general Donovan, a Venezuela. En Caracas, el General Donovan comenzó reuniéndose con su equipo de miembros del servicio de la Fuerza Conjunta, una vez más vigilando las instalaciones de la embajada… pic.twitter.com/mjkWmfUlOd — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 18, 2026

Acompañando al general Donovan estuvo Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental del Departamento de Guerra de Estados Unidos, un funcionario conocido por sus trabajos académicos en materia de seguridad, especialmente en Latinoamérica, y por su postura crítica hacia las estructuras criminales vinculadas al chavismo y la amenaza que representan en el hemisferio occidental.

La embajada estadounidense detalló que Donovan se reunió con autoridades del régimen interino chavista en Caracas. Entre los presentes estuvieron Delcy Rodríguez, cabeza del régimen interino chavista; Diosdado Cabello, ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz y hombre clave en la maquinaria represiva del régimen, y Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa. Todos ellos son figuras de la cúpula chavista que continúan ejerciendo poder político en Venezuela bajo la amenaza de la Casa Blanca.

Según el Ministerio de Comunicación e Información del régimen interino chavista, el encuentro “ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional” y que ambas partes acordaron trabajar en “una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas, el terrorismo y la migración”.

Las reuniones entre funcionarios venezolanos y estadounidenses ocurren a más de un mes y medio de la captura del dictador Nicolás Maduro, quien fue detenido en territorio venezolano y llevado a EEUU por fuerzas estadounidenses para enfrentar cargos por narcoterrorismo. Aún hay funcionarios chavistas que tienen un prontuario criminal similar al de Maduro, entre ellos Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, dos de los hombres más poderosos de Venezuela y, paradójicamente, dos autoridades que ahora están en la compleja disyuntiva de trabajar con Washington bajo coacción.