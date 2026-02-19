Israel desmiente la retención de Tucker Carlson en el Aeropuerto Ben Gurion: “Se le hicieron preguntas de rutina”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 18 de febrero, 2026

La visita del periodista conservador Tucker Carlson a Israel desató rápidamente una polémica luego de que el comunicador denunciara una “retención” contra él y su equipo en el Aeropuerto Ben Gurion. Sin embargo, las autoridades israelíes negaron categóricamente esa versión y aseguraron que solo se trató de un procedimiento habitual de seguridad.

En declaraciones citadas por el New York Post, Carlson sostuvo que agentes aeroportuarios “tomaron nuestros pasaportes, llevaron a nuestro productor ejecutivo a una sala aparte y luego exigieron saber de qué hablamos con el embajador Huckabee”.

“Fue extraño. Ahora ya estamos fuera del país”, añadió el exconductor de Fox News, quien, en los últimos años, especialmente tras su salida de Fox, ha sido acusado de antisemita.

La respuesta oficial no tardó en llegar, desmintiendo a Carlson. La Autoridad Aeroportuaria de Israel se encargó de dar algunos detalles que van contra la versión del periodista.

“Contrario a los reportes, Tucker Carlson y su comitiva no fueron detenidos, retrasados ni interrogados. Al señor Carlson y a su grupo se les formularon cortésmente algunas preguntas de rutina, de acuerdo con los procedimientos estándar que se aplican a muchos viajeros. La conversación tuvo lugar en una sala separada dentro del salón VIP únicamente para proteger su privacidad y evitar que dicha conversación se realizara en público. No ocurrió ningún incidente inusual, y la Autoridad Aeroportuaria de Israel rechaza firmemente cualquier otra afirmación”.

Israeli Airports Authority:

Contrary to the reports, Tucker Carlson and his entourage were not detained, delayed, or interrogated.

Mr. Carlson and his party were politely asked a few routine questions, in accordance with standard procedures applied to many travelers.

The… — Oren Marmorstein (@OrenMarmorstein) February 18, 2026

Carlson había viajado a Israel para entrevistar al embajador estadounidense Mike Huckabee, quien, en su momento, había recibido muchas críticas del presentador conservador. No obstante, según reportes de la prensa local, el periodista no abandonó en ningún momento el complejo aeroportuario y realizó la entrevista dentro de las instalaciones.

Huckabee, al igual que las autoridades israelíes, también desmintió la versión de Carlson calificándola de “inexacta”.

Algunos políticos israelíes, como el ex primer ministro Naftali Bennett, cargaron duramente contra Carlson por su denuncia.

“Tucker Carlson es un cobarde”, dijo Bennett en ‘X’. “El tipo que ha estado difundiendo mentiras sobre Israel durante los últimos dos años llegó hoy al aeropuerto Ben Gurion, se tomó una foto rápida en la zona logística, la publicó en X para fingir que realmente está EN Israel (así luego puede decir que es un reportero serio que recorrió Israel), ni siquiera puso un pie en el país, después inventó una historia de que supuestamente está siendo acosado por nuestra seguridad (no ocurrió), se quejó al respecto, volvió a subirse al jet privado y se fue”.

“La próxima vez que hable sobre Israel como si fuera un experto, recuerden que este tipo es un farsante”, añadió.