Palo Alto Networks adquiere la startup israelí Koi en un acuerdo de $400 millones

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 18 de febrero, 2026

El gigante cibernético Palo Alto Networks adquirió la startup israelí Koi por unos 400 millones de dólares. Koi permitirá a Palo Alto integrar una capa de defensa adicional para los agentes de IA empresariales, un terreno que actualmente se considera completamente expuesto.

Lee Klarich: "Los agentes de IA y las herramientas autónomas son las 'amenazas internas' definitivas. Tienen acceso completo a tus sistemas y datos, pero operan completamente fuera del alcance de los mecanismos de seguridad tradicionales. Al adquirir Koi, estamos cerrando esta brecha y estableciendo un nuevo estándar para la seguridad de los endpoints. Estamos proporcionando a nuestros clientes la visibilidad y el control necesarios para aprovechar de forma segura el poder de la inteligencia artificial, asegurando que cada agente, plugin y script sea monitorizado, verificado y protegido."

Amit Assaraf, cofundador y consejero delegado de Koi, ha declarado: Fundamos Koi para asegurar la próxima frontera del riesgo. En un mundo donde los agentes de IA están en el centro, las soluciones tradicionales simplemente no ven el panorama completo. Unir fuerzas con Palo Alto Networks nos permitirá escalar nuestra tecnología a las organizaciones más grandes del mundo y proporcionar una protección que hace que trabajar en el endpoint moderno, donde la inteligencia artificial es un componente integrado, sea seguro por defecto."

© JNS