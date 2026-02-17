Irán lanzó maniobras militares en el estrecho de Ormuz en vísperas de las negociaciones con Estados Unidos

Publicado por Santiago Ospital 17 de febrero, 2026

Delegaciones de Estados Unidos e Irán retomaron este martes las negociaciones en Ginebra, Suiza. Poco antes de que se sentaran a la mesa, el Ejército iraní lanzó maniobra militares en el estratégico estrecho de Ormuz. Poco después, el ayatolá Alí Jamenei aseguró a Donald Trump que no logrará "destruir a la República Islámica".

Aunque fuentes militares iraníes aseguraron que se trataba simplemente de un ejercicio anual, en el pasado el régimen amenazó varias veces con bloquear el paso entre el golfo de Omán y el golfo Pérsico, por donde transita el 20% de la producción mundial de petróleo.

En declaraciones a la agencia oficial IRNA, el comandante de la fuerza naval de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Alireza Tangsiri, aseguró que el estrecho y el golfo Pérsico eran "fortalezas invencibles" y un "honor nacional" para Irán. Además, afirmó que la misión de los cuerpos es "garantizar el paso seguro a países no hostiles". La televisión pública iraní informó de que se cerrarían partes del estrecho por "seguridad".

El portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln se encuentra desplegado en la zona desde principios de año. Junto a aquel, hay al menos otros 11 buques de guerra americanos surcando Medio Oriente. El pasado viernes, Donald Trump confirmó que se le unirá el USS Gerald Ford, el portaaviones más potente del mundo.

Trump también afirmó en las últimas horas que participará "de forma indirecta" en las conversaciones iniciadas este martes. "Quieren llegar a un acuerdo, no creo que quieran las consecuencias de no hacerlo", sostuvo cuando se le preguntó si veía posible que el régimen iraní llegase a un pacto. A modo de advertencia, el mandatario recordó el bombardeo que ordenó contra instalaciones nucleares iraníes en junio.

"En uno de sus discursos recientes, el presidente estadounidense afirmó que durante 47 años Estados Unidos logró destruir la República Islámica... Le digo: usted tampoco lo logrará", sostuvo, por su parte, Jamenei.

"Constantemente escuchamos que Estados Unidos ha enviado un buque de guerra hacia Irán", dijo también sobre los portaaviones: "Un buque de guerra es sin duda un arma peligrosa, pero aún más peligrosa es el arma capaz de hundirlo".

¿Qué buscan negociar Teherán y Washington?

En el centro de las negociaciones se encuentra el programa nuclear de Irán, aunque Washington también desea poner sobre la mesa aspectos como los misiles de largo alcance y la financiación iraní para grupos terroristas en la región. Teherán tiene en la mira las sanciones sobre su alicaída economía, que encendió las masivas protestas de los últimos meses.

En nombre de Trump, acudieron su yerno, Jared Kushner, y su emisario especial Steve Witkoff. Del lado iraní se encuentra Abás Araqchi, su máximo responsable diplomático. "Lo que no está sobre la mesa es la sumisión ante las amenazas", sostuvo Araqchi el lunes tras asegurar que había llegado "con ideas reales para llegar a un acuerdo justo y equitativo".

Omán sigue ejerciendo como mediador, al igual que en la primera ronda de negociaciones iniciada el 6 de febrero.