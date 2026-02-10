YouTube rechaza las acusaciones de adicción en un juicio histórico sobre redes sociales

Publicado por Carlos Dominguez 10 de febrero, 2026

El equipo legal de YouTube afirmó el martes que la plataforma de vídeos de Google no fue diseñada para generar adicción y que ni siquiera puede considerarse, en sentido técnico, una red social, en el marco del segundo día de un juicio histórico contra grandes compañías tecnológicas.

YouTube y Meta —matriz de Instagram y Facebook— enfrentan un juicio de alto perfil en Los Ángeles, donde se les acusa de haber diseñado sus plataformas de forma deliberada para que resultaran adictivas a los menores, un proceso que podría establecer un precedente legal significativo.

El juicio civil en una corte estatal de California examina las denuncias de que una joven de 20 años, identificada como Kaley G.M., sufrió un daño mental considerable tras desarrollar desde la niñez una fuerte dependencia de las redes sociales. La joven comenzó a ver YouTube a los seis años y abrió una cuenta en Instagram a los 11, antes de pasarse a Snapchat y TikTok dos o tres años más tarde.

Argumentos iniciales

"No es adicción a las redes sociales cuando no es una red social y no es una adicción", dijo el abogado Luis Li a los 12 miembros del jurado en el segundo día de alegatos.

Los argumentos iniciales de Li se presentaron después de las intervenciones del lunes por parte de los abogados de la demandante y de Meta, también acusada en el proceso. El abogado recalcó ante los seis hombres y seis mujeres del jurado que "simplemente no reconocía" la descripción de YouTube presentada por los representantes de la parte demandante.

Además, afirmó que la demandante "no es adicta a YouTube; basta con escuchar lo que ella misma dijo, lo que afirmó su médico y lo que señaló su padre", haciendo referencia a pruebas que se presentarán durante el juicio.

Li sostuvo que lo que YouTube ofrece "es la posibilidad de ver contenido prácticamente gratis en tu ordenador, teléfono o iPad". El abogado añadió que "más gente ve YouTube en la televisión que en sus teléfonos o dispositivos. Más gente ve YouTube que la televisión por cable".

Asimismo, el abogado añadió que la fidelidad de los usuarios se debe a la calidad del contenido, y mencionó correos internos de la empresa que, según afirmó, reflejan una postura contraria a priorizar la viralidad y a favor de promover material educativo y socialmente beneficioso.

Cientos de demandas contra las tecnológicas



El caso, de gran impacto, se considera un proceso clave cuyo desenlace podría influir en una serie de demandas similares en todo el país.

Las compañías de redes sociales enfrentan cientos de demandas que las señalan por inducir a los jóvenes a engancharse al contenido y a desarrollar problemas como depresión, trastornos alimentarios, ingresos psiquiátricos e incluso conductas suicidas.

Los abogados de la demandante están empleando, de acuerdo con AFP, tácticas similares a las que se usaron en los años 90 y 2000 contra la industria del tabaco, la cual enfrentó una oleada comparable de demandas que sostenían que las empresas comercializaban a sabiendas un producto dañino.