Trump firmó un memorando para restringir las publicidades de medicamentos recetados en los medios y las redes sociales

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump firmó este martes un memorando con el objetivo de restringir oficialmente todos los anuncios de medicamentos recetados que estén dirigidos al consumidor. La medida de Trump instruye al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y al comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Marty Makary, a tomar acciones para garantizar la precisión y transparencia en las publicidades de fármacos, incluyendo el aumento de la información relacionada con los riesgos de cada uno de los productos.

Según informó el medio CNBC, algunos funcionarios de la Administración Trump comentaron que el gobierno enviaría en los próximos días alrededor de 100 cartas de cese y desistimiento y miles de cartas de advertencia en las que alertará a las compañías de que la Casa Blanca planea hacer cumplir todas las regulaciones vigentes sobre dichos anuncios. De igual forma, los funcionarios le detallaron al medio que la Administración Trump tendría pensado monitorear tanto las redes sociales como a los influencers pagados para promocionar medicamentos que no cumplan con las reglas que deben seguir sus fabricantes.

“Ha habido una frustración generalizada con la creciente prevalencia de estos anuncios que crean una impresión engañosa, específicamente por no revelar adecuadamente los efectos secundarios —anuncios que ahora han invadido las redes sociales sin las debidas advertencias, y anuncios de farmacias en línea que no cumplen con las mismas reglas que siguen muchas compañías farmacéuticas—”, le comentó uno de los funcionarios de la Administración Trump a CNBC.

De igual forma, otro funcionario le comentó al medio que “Nuestro objetivo es asegurar que los pacientes tengan información adecuada sobre los medicamentos que pueden ser dañinos y reconstruir la confianza pública”, añadiendo que la Casa Blanca tenía planeado utilizar las regulaciones actuales en materia de anuncios en lugar de buscar nuevas reglas, considerando la dificultad que este paso podría representar y el tiempo que podría tardar.