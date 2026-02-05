"Hay un avance": Rusia y Ucrania comienzan el segundo día de negociaciones con la mediación de EEUU en Abu Dabi

Publicado por Israel Duro 5 de febrero, 2026

Ucrania y Rusia comenzaron este jueves la segunda jornada de sus negociaciones de paz en presencia de representantes estadounidenses en Abu Dabi. Ambas partes calificaron las conversaciones del día anterior como "sustanciales y productivas" aunque discreparon sobre lo conseguido. Mientras Moscú destacó "un avance", Kiev sólo reseñó el pacto de un intercambio de prisioneros.

"El segundo día de conversaciones en Abu Dabi empezó. Estamos trabajando en los mismos formatos que ayer: consultas trilaterales, trabajo en grupo y el posterior alineamiento de posiciones", declaró el principal negociador ucraniano, Rustem Umerov.

Por su parte, el negociador de Moscú, Kirill Dmitriev, sostuvo que sí que "hay un avance", aunque alertó de los intentos las naciones europeas de "perturbar" las conversaciones de paz: "Las cosas están avanzando en una dirección buena y positiva"

Putin "sólo teme a Trump"

El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, justificó la ausencia de las potencias europeas en las negociaciones a pesar de su interés y presiones para tener un asiento: "Putin no teme a los europeos, Putin solo teme a Trump", dijo en declaraciones a France 2.

Zelenski también destacó que su homólogo estadounidense "tiene un medio de presión a través de la economía, las sanciones y las armas que podría transferirnos", señaló.

Rusia mantiene sus exigencias sobre Kiev

Durante las negociaciones, Moscú volvió a insistir en que Ucrania debía ceder a sus exigencias, lo que reforzó las dudas sobre las posibilidades de éxito real de los esfuerzos diplomáticos impulsados por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Mientras el régimen de Kiev no tome la decisión adecuada, la operación militar especial continuará", advirtió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, usando el tecnicismo con el que Rusia se refiere a la invasión. Rusia exige que Ucrania le ceda la totalidad del Donbás, un territorio industrial y minero del este, a cambio de una posible congelación de la línea del frente.

Hasta ahora, Kiev se niega a abandonar los territorios reclamados por Moscú en la región oriental de Donetsk, donde se encuentran sus principales defensas frente a los ataques rusos.

Zelenski cifra en 55.000 las bajas de soldados ucranianas

En la en la entrevista con France 2, , Zelenski calculó que Moscú tendría que sacrificar 800.000 hombres más para completar la conquista militar de esta región. "Les llevará como mínimo dos años, con un avance muy lento. En mi opinión, no aguantarán tanto tiempo", aseguró.

Sin embargo, Zelenski reconoció que el conflicto también estaba afectando gravemente a su país, con "un gran número de desaparecidos" y "55.000" militares ucranianos muertos, una cifra muy inferior a las estimaciones occidentales.

Witkoff y Jared Kushner, presentes en las negociaciones

Mientras se llevan a cabo las negociaciones, en las que participan el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, Rusia mantiene la presión sobre la población civil ucraniana.

Tras una breve pausa solicitada por Trump, Moscú reanudó el martes sus ataques contra las vías férreas y las infraestructuras energéticas ucranianas, lo que provocó cortes de calefacción y electricidad en cientos de miles de hogares, con temperaturas que rondan los -20 °C.

Rusia intensifica sus ataques tras la pausa solicitada por Trump

El miércoles por la noche, Rusia lanzó dos misiles y 183 drones contra territorio ucraniano, según la Fuerza Aérea ucraniana. Dos personas resultaron heridas en Kiev. En este contexto, ucranianos entrevistados por la AFP dudan de que se pueda llegar a un acuerdo.

"Creo que todo esto no es más que una puesta en escena", aseguró Petro, un habitante de Kiev. "Debemos prepararnos para lo peor y esperar lo mejor". En Moscú, por el contrario, rusos expresaron su esperanza de que la guerra termine.

"Esto tiene que acabar algún día, todo el mundo está harto", subrayó Anton, un ingeniero de 43 años, mientras que Dmitri, de 44, dijo que desea que "los drones dejen de sobrevolar" sus cabezas y "que la gente deje de morir".