El fin del Nuevo START: se extingue el último pacto nuclear entre Washington y Moscú

Publicado por Santiago Ospital 5 de febrero, 2026

El último tratado de no proliferación nuclear entre Washington y Moscú llegó a su fin este jueves. El acuerdo Nuevo START entró en vigor en 2011 como parte de una sucesión de pactos que comenzaron durante la Guerra Fría para limitar la difusión de armas nucleares. Expirado, ya no queda ninguno en vigor.

Estados Unidos y Rusia concentran el 87% del arsenal nuclear, según estimaciones de la Federación de Científicos Estadounidenses. Las cifras, sin embargo, son difíciles de conocer con certeza: cada país guarda con recelo el tamaño de arsenal nuclear.

¿Qué establecía el Nuevo START?



Rubricado por primera vez en 2010, limitaba los arsenales nucleares de Estados Unidos y de Rusia:

Límite a las ojivas : podían tener desplegadas 1.550 ojivas nucleares en misiles balísticos intercontinentales, submarinos y bombarderos pesados. Una reducción de casi el 30% con respecto al límite anterior, según la AFP.

: podían tener desplegadas en misiles balísticos intercontinentales, submarinos y bombarderos pesados. Una reducción de casi el 30% con respecto al límite anterior, según la AFP. Límite a los misiles, submarinos y bombarderos : podían desplegar 700 misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos lanzados desde submarinos y bombarderos pesados equipados para armamento nuclear.

: podían desplegar 700 misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos lanzados desde submarinos y bombarderos pesados equipados para armamento nuclear. Límite a los lanzadores: podían poseer, desplegados o no, 800 lanzadores para misiles intercontinentales y desde submarinos, y bombarderos nucleares.

En su página dedicada al acuerdo, el Departamento de Estado destaca que el pacto mejoraba "la seguridad nacional al establecer límites verificables a todas las armas nucleares de alcance intercontinental desplegadas por Rusia". Incluyendo algunas que podían alcanzar Estados Unidos en 30 minutos.

Preveía, asimismo, 18 inspecciones anuales. Eran in situ y debían ser llevadas a cabo por inspectores de ambos países. Sin embargo, se suspendieron en 2023.

Putin asegura que actuará con "responsabilidad"

Vladimir Putin había propuesto a finales del año pasado prolongar por un año los términos del tratado. Aunque Donald Trump se expresó a favor, la idea no prosperó.

En las últimas horas, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso sostuvo que asumía que "las partes del Nuevo START ya no están ligadas a ninguna obligación ni declaración simétrica en el contexto del tratado". "Lo consideramos negativo. Expresamos nuestro pesar al respecto", sostuvo, por su parte, el portavoz presidencial Kremlin, Dmitri Peskov.

Un día antes, el asesor ruso Yuri Ushakov aseguró que Putin había subrayado que actuaría con "prudencia" y "responsabilidad". "Seguimos abiertos a encontrar vías de negociación y garantizar la estabilidad estratégica", sostuvo Ushakov en rueda de prensa.

En los últimos años, con la invasión a Ucrania de fondo, el presidente ruso ha dado señales a favor del uso de sus armas nucleares.

En 2024, firmó un decreto permitiendo que se utilizaran como respuesta al uso de armas convencionales contra su territorio (poco después de que Washington permitiera a Kiev disparar misiles estadounidenses dentro de Rusia).

Documento que, según fuentes oficiales rusas, describía como "un ataque conjunto" cualquier ofensiva de una nación sin capacidades nucleares (como Ucrania) con el "apoyo" de "una potencia nuclear" (como Estados Unidos).

Hace poco más de dos meses, Putin ordenó a su cúpula militar que se preparara para realizar ensayos con armas nucleares. Pruebas que no se realizan desde que la Unión Soviética los abandonó en 1990. Estados Unidos hizo lo propio en 1992.

China descarta formar parte de un nuevo tratado

La Administración Trump sostiene que sólo tiene sentido firmar una nueva versión del pacto si incluye a Pekín. Postura reafirmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, en una conferencia de prensa horas antes de que caducara el Nuevo Start:

"El presidente ha sido claro en el pasado al afirmar que, para lograr un verdadero control de armas en el siglo XXI, es imposible hacer algo que no incluya a China debido a su vasto y creciente arsenal".

Aunque lamentó el fin del acuerdo ruso-estadounidense, China rechazó el llamado a la mesa de negociación. El encargado de descartar la propuesta fue el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, quien aseguró que su país no participará "en esta etapa de las negociaciones".

"La capacidad nuclear de China es de una escala totalmente diferente a la de Estados Unidos y Rusia", añadió en una conferencia de prensa.

¿Qué países tienen arsenal nuclear?

Cada país guarda bajo llave el tamaño de su arsenal nuclear, por lo que las cifras son difíciles de conocer.



Mediante información pública, registros históricos y filtraciones, la Federación de Científicos Estadounidenses estimó que Estados Unidos y Rusia acumulan más del 87% de las armas nucleares. Otras siete naciones se reparten el resto.



​En total, la misma calcula que existen más de 12.200 ojivas nucleares alrededor del mundo. De ellas, cerca de 9.600 se encontrarían disponibles para el uso en misiles, aviones, barcos y submarinos. El resto estarían retiradas, aunque relativamente intactas.

​

​Aproximadamente 3.900 estarían desplegadas en fuerzas operativas, es decir en bases de misiles o bombarderos. Unas 2.100 estarían en "estado de máxima alerta", en otras palabras: "Listas para su uso en cualquier momento".



La federación estima las siguientes cantidades totales de ojivas nucleares por país:



​ Rusia : 5.459

: 5.459 Estados Unidos : 5.177

: 5.177 Francia: 290

China : 600

: 600 Reino Unido: 225

India: 180

Pakistán: 170

Israel: 90

Reacciones de la OTAN, la ONU, el papa...



"La moderación y la responsabilidad en el ámbito nuclear son cruciales para la seguridad global", aseguró un funcionario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a la AFP.

Afirmó, asimismo, que tanto Rusia como China vienen incrementando sus capacidades nucleares. La alianza, prometió, "seguirá tomando las medidas necesarias".

"Esta disolución de décadas de logros no podría llegar en peor momento: el riesgo de que se utilice un arma nuclear es el mayor en décadas", sostuvo el secretario general de la ONU, António Guterres.

"Insto a ambos Estados a que regresen a la mesa de negociaciones sin demora y acuerden un nuevo marco que restablezca límites verificables, reduzca los riesgos y fortalezca nuestra seguridad común", añadió.

El papa Leon XIV también se pronunció al respecto, alertando del riesgo de una "nueva carrera armamentística" e instando "a no dejar caer este instrumento sin intentar garantizarle un seguimiento concreto y eficaz".

Francia, la única potencia nuclear de la UE, llamó a Estados Unidos, Rusia y China a trabajar por un sistema internacional de control de armamentos. "Es la culminación de una serie de retrocesos de las normas internacionales que contribuyen a la estabilidad estratégica", según el Ministerio francés de Asuntos Exteriores.