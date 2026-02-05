El proyecto nuclear de Irán no deja lugar a ilusiones

4 de febrero, 2026

Nos acercamos al momento de la verdad.

Tras una dramática cancelación, el presidente de Estados Unidos Donald Trump aceptó reactivar la rocambolesca reunión nuclear con Irán -manipulada, aplazada e incluso trasladada a Omán para apaciguar a Teherán- sólo tras la presión de nueve Estados árabes para reanudar el proceso.

Como era de esperar, Irán promete ahora discutir su programa nuclear, incluso mientras alarga los preparativos para reposicionar misiles, tropas y Guardias Revolucionarios a su conveniencia.

Trump ha advertido a Teherán de que "tenga mucho cuidado" Su aparente oscilación -entre amenazas de ataque inminente y llamamientos a un acuerdo- puede que no sea vacilación en absoluto, sino una estrategia calculada que permite a Washington definir sus objetivos a medida que evolucionan las realidades sobre el terreno.

Este fue el telón de fondo de la larga reunión entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Steve Witkoff, el enviado de Trump para las misiones diplomáticas más serias. Durante más de tres horas, Netanyahu expuso por qué ninguna de las expectativas estándar de Occidente -abandonar las ambiciones nucleares o reformar el régimen- puede tener éxito jamás.

El proyecto nuclear iraní no es una opción política. Es el alma del régimen. Arraigado en el mesianismo chií, encarna la creencia en la llegada final del Mahdi y representa la cúspide del poder islámico mundial. Abandonarlo significaría renunciar a la propia identidad del régimen. Para unos dirigentes que se consideran divinamente designados, la reforma equivaldría a traicionar una misión sagrada.

La misma lógica se aplica a los apoderados armados de Irán, entre ellos Hamas y Hezbolá. Estos grupos mantienen un estado permanente de conflicto que sustenta la influencia regional y mundial de Teherán, una influencia reforzada por las relaciones mutuamente beneficiosas de Irán con China y Rusia, que se benefician de la capacidad de Irán para mantener a Oriente Próximo, y a Occidente, en perpetua agitación.

Incluso ahora, con la economía iraní en colapso y su población en revuelta, el régimen no opera de acuerdo con el pragmatismo o la preocupación por el bienestar de su pueblo. Israel, más que ninguna otra nación, comprende el coste de las ilusiones pacifistas.

También está la dimensión personal del propio Trump. Puede que Witkoff sea pacifista y hombre de negocios, pero Trump busca una paz que se alinee con sus principios y defina el legado que pretende dejar. Prometió a los manifestantes callejeros iraníes -y al mundo occidental- que una "armada" estadounidense acudiría en defensa de civiles inocentes Instó a la resistencia contra un régimen violento y fascista incluso mientras jóvenes iraníes pagaban con sus vidas.

Esas promesas no pueden borrarse sin más. Después de que los muertos llenaran las morgues, abandonar ese compromiso -como Barack Obama hizo- dejaría una mancha indeleble. Ahora que la "armada" ha llegado, la cuestión ya no es si la fuerza existe, sino si la ilusión sigue existiendo.

Mientras Irán conciba un Oriente Próximo con armas nucleares y busque abiertamente la destrucción de Israel, ningún plan de paz podrá sostenerse. No habrá Premio Nobel, ni una ampliación significativa de los Acuerdos de Abraham, ni una auténtica asociación intercontinental con Europa o India.

Irán ha conseguido restablecer las conversaciones nucleares canceladas. Pero tras décadas de engaños, retrasos y rigidez ideológica, la pregunta sigue siendo inevitable: ¿Quién puede seguir creyéndoles?

© JNS