Voz News: “Petro se muestra bravo y grandilocuente en Colombia pero terminó casi de rodillas frente a Trump”

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de febrero, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista Verónica Silveri entrevistó al analista político D’Mar Córdoba sobre el balance de la visita del presidente de Colombia Gustavo Petro a la Casa Blanca, donde mantuvo una reunión con el presidente Donald Trump luego de varios meses en los cuales ambos mandatarios han llegado a protagonizar fuertes cruces de palabras que pusieron en vilo las relaciones entre los Estados Unidos y la nación sudamericana.

“Gustavo Petro no puede actuar diferente porque sabe que salir de la lista OFAC solo depende de que el presidente Trump lo permita, de otra forma quedará allí y una vez que salga del poder tendrá dificultades para moverse incluso dentro de Colombia. […] Petro como Lula da Silva o Claudia Sheinbaum jamás se imaginaron que el presidente de Estados Unidos fuera capaz de organizar una operación quirúrgica para extraer al dictador Nicolás Maduro. Hay una gran dosis de miedo en Petro de que le pueda pasar lo mismo. […] Petro, que se muestra tan grandilocuente y tan bravo en Colombia, termino casi de rodillas frente al presidente Trump

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.