La Administración Trump anticipa los mayores reembolsos de impuestos de la historia para 2026

Publicado por Joaquín Núñez 23 de diciembre, 2025

La Casa Blanca anticipó los mayores reembolsos de impuestos de la historia para 2026. Según declaró Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, las provisiones incluidas en el ‘Big Beautiful Bill’ les devolverán decenas de millones de dólares a los contribuyentes a partir del próximo año.

La ley, que algunos legisladores republicanos ahora mencionan como Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras, contiene muchas provisiones que entrarán en vigor al cierre del próximo año fiscal.

En concreto, la legislación firmada por Donald Trump en julio elevó la deducción estándar para todos los contribuyentes a 32.000 dólares para parejas y a 16.100 para solteros, lo que reduce automáticamente la renta sujeta a impuestos.

La ley también incrementó temporalmente el límite de deducción por impuestos estatales y locales (SALT) de 10.000 a 40.000 para muchas familias y trabajadores.

A esto hay que sumarle dos de las políticas más difundidas por el presidente: los impuestos a las propinas y a las horas extra. Quienes reciben propinas pueden deducir hasta 25.000 dólares en ingresos por propinas, mientras que los trabajadores que ganan horas extras pueden deducir hasta 12.500.

“No aprobamos el ‘Big Beautiful Bill’ hasta mediados del verano, por lo que muchos de los cambios fiscales que afectaron al año pasado no se reflejaron en los formularios fiscales que se rellenaron a principios de año”, le dijo Hassett, uno de los candidatos a ser el próximo presidente de la Reserva Federal, a Fox News.

Las declaraciones de Hassett se dieron mientras la Casa Blanca busca impulsar un mensaje de asequibilidad que le dé impulso al Partido Republicano de cara a las elecciones de medio término de 2026. Hasta que muchas disposiciones de la ley entren en vigor en 2026, el presidente celebró la baja del precio de algunos bienes cotidianos, como la gasolina y los huevos.

Esto se sumó a unas recientes declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien dio más precisiones sobre los números: “Creo que vamos a ver entre 100.000 y 200.000 millones de dólares en devoluciones, lo que podría suponer entre 1.000 y 2.000 dólares por hogar”.

“La ley se aprobó en julio. Los trabajadores estadounidenses no modificaron sus retenciones, por lo que van a recibir reembolsos muy elevados en el primer trimestre”, añadió en una entrevista con la estación local de NBC de Filadelfia.

Sin embargo, el sector privado fue más optimista. Un análisis de JP Morgan anticipó que más de 100 millones de estadounidenses recibirán un reembolso de impuestos de 3.743 dólares en promedio.