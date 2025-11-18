Las pequeñas empresas se mantienen optimistas a finales de año

Publicado por Amanda Head 18 de noviembre, 2025

El segundo mandato del presidente Donald Trump ha traído consigo una sensación de estabilidad, esperanza y crecimiento para las pequeñas empresas estadounidenses. Los datos recientes muestran que las iniciativas de Trump para la economía real siguen dando buenos resultados, a pesar de un ligero descenso en octubre.

La economía estadounidense disfruta de los productos y servicios de los 34,8 millones de pequeñas empresas que existían aquí en 2024, lo que representa un asombroso 99,9 % de todas las empresas que operan en todo el país. El comienzo del año mostró un mayor optimismo que, aunque disminuyó en octubre, sigue siendo alto.

Según los primeros datos de 2025, EUUU cuenta actualmente con 36,2 millones de pequeñas empresas que emplean a casi el 46% de la mano de obra del sector privado. De marzo de 2023 a marzo de 2024, estas empresas generaron 9 de cada 10 nuevos empleos netos, abriendo 1,1 millones de nuevos establecimientos y añadiendo un neto de 1,2 millones de puestos de trabajo. A pesar de desafíos como la inflación y la dotación de personal, el optimismo y el crecimiento se mostraron prometedores en el mismo conjunto de datos. Un asombroso 67% de los propietarios de pequeñas empresas anticipa mayores beneficios para cerrar 2025, mientras que el 66% prevé aumentos en las ventas debido al enfriamiento de la inflación y al creciente optimismo y anticipación de más recortes en los tipos de interés.

Los datos también mostraron que el 73% de los propietarios de pequeñas empresas declararon estar muy, bastante o cautelosamente optimistas sobre la viabilidad de su entidad. El mes pasado, los propietarios de pequeñas empresas mostraron solo un ligero descenso en su confianza, con una caída del 0,6 % en el National Federation of Independent Business Index, hasta situarse en 98,2, todavía por encima de su media de 52 años.

Trump ha puesto en marcha una serie de iniciativas para impulsar a las empresas estadounidenses. La potenciación de Small Business Administration (SBA) con el lanzamiento de su impulso Made in America elimina más de $100.000 millones en burocracia, gran parte de la cual había pesado más sobre los fabricantes más pequeños. Junto con los aranceles que buscan nivelar el campo de juego y nuevas exenciones fiscales para las empresas que mantienen la producción en casa, estos cambios están dando a los empresarios costes más bajos y mayor libertad para operar. La prueba está en las cifras: la confianza de las pequeñas empresas se ha disparado a su nivel más alto en más de cinco décadas, impulsando una oleada de nuevas contrataciones y crecimiento.

A través de la amplia One Big Beautiful Bill firmada en el verano de 2025, Trump hizo permanente la deducción del 20% para más de 26 millones de pequeñas empresas al tiempo que elevaba el umbral de declaración del $1099 a $2.000 y ampliaba las Zonas de Oportunidad para canalizar miles de millones hacia las comunidades rurales y desatendidas. Estos recortes fiscales permanentes evitan futuras subidas masivas de impuestos y desbloquean capital fresco para el crecimiento en toda la economía real. Según previsiones independientes, estas políticas crearán más de un millón de puestos de trabajo en pequeñas empresas cada año y aumentarán el crecimiento económico global hasta un 3,8% a corto plazo.

En el año fiscal 2025, la SBA batió todos los récords de préstamos, concediendo $44.800 millones en préstamos garantizados y aprobando 84.400 nuevos préstamos 7(a) y 504, lo que supone un aumento del 80 % solo en los primeros cien días. En combinación con la deducción total de los gastos de equipamiento, la mejora de los créditos para I+D para empresas con ingresos inferiores a $31 millones y la simplificación del acceso al capital, las pequeñas empresas pueden invertir, innovar y contratar más trabajadores a gran escala. El resultado ya es visible: se han creado más de medio millón de puestos de trabajo en el sector privado desde la toma de posesión de Trump.

