Estados Unidos se prepara para un posible ataque a Irán mientras cae el transporte marítimo en el Golfo

Publicado por Sabrina Martin 28 de enero, 2026

El presidente Donald Trump está evaluando un nuevo ataque militar de gran escala contra Irán luego de que fracasaran los contactos preliminares entre Washington y Teherán para limitar el programa nuclear iraní y su producción de misiles balísticos, según informó CNN citando a personas familiarizadas con el asunto.

El giro ocurre mientras las tensiones en la región ya tienen efectos visibles en el comercio internacional. El tráfico marítimo en el Golfo Pérsico se redujo drásticamente esta semana, de acuerdo con evaluaciones de inteligencia marítima, en medio de señales de que Estados Unidos está posicionando fuerzas militares para una posible operación contra Irán.

Las conversaciones se estancaron

A comienzos de este mes, Washington y Teherán intercambiaron mensajes por canales indirectos, incluidos diplomáticos omaníes, así como contactos entre el enviado de Trump, Steve Witkoff, y el canciller iraní, Abbas Araghchi, en un intento por evitar una acción militar de Estados Unidos. Aunque se evaluó brevemente la posibilidad de un encuentro presencial, este nunca se concretó.

De acuerdo con el informe de CNN, personas familiarizadas con el proceso indicaron que Estados Unidos planteó condiciones previas para cualquier reunión con funcionarios iraníes. Entre ellas: el fin permanente del enriquecimiento de uranio, nuevas restricciones al programa de misiles balísticos iraníes y la suspensión de todo apoyo a los grupos aliados de Irán en la región.

El mayor punto de conflicto fue la exigencia de que Irán aceptara límites al alcance de sus misiles balísticos. Teherán se negó a discutir ese tema y sostuvo que solo abordaría su programa nuclear. Estados Unidos no respondió a esa postura, dejando el diálogo en un punto muerto.

Trump advierte sobre un ataque más severo

Este miércoles, Trump publicó en Truth Social que exige que Irán se siente a negociar “un acuerdo justo y equitativo — NADA DE ARMAS NUCLEARES”. También advirtió que el próximo ataque estadounidense sería “mucho peor” que el realizado el verano pasado cuando atacó tres sitios nucleares iraníes.

Aunque no ha tomado una decisión definitiva, según las fuentes, ahora hay más opciones militares que a comienzos de mes, especialmente tras el despliegue de nuevas fuerzas en la región.

Fuerzas estadounidenses se posicionan

El Grupo de Ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln ingresó esta semana en el área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos y continúa avanzando. De acuerdo con funcionarios estadounidenses, la presencia del portaaviones permitiría apoyar cualquier posible operación, tanto en acciones ofensivas como en la defensa de aliados regionales ante represalias.

Estados Unidos también ha trasladado sistemas de defensa aérea adicionales a la región, incluidas baterías Patriot, y planea desplegar uno o más sistemas THAAD. La Fuerza Aérea, además, se prepara para realizar un ejercicio de varios días en Oriente Medio.



Tráfico marítimo en retroceso

En paralelo, el transporte marítimo en el Golfo Pérsico cayó de forma abrupta. Analistas de Ambrey Intelligence señalaron que a las compañías navieras se les ha recomendado reducir su exposición al riesgo, limitar el número de buques en la zona y, en algunos casos, esperar nuevas instrucciones lejos de los puertos del Golfo.

Actualmente hay cinco buques mercantes y petroleros con bandera estadounidense en el Golfo. Dos de ellos ya transitaron el Estrecho de Ormuz sin incidentes, pero los que permanecen en la zona con destino a Estados Unidos enfrentan un mayor nivel de riesgo.

Irán responde con advertencias

El canciller iraní, Abbas Araghchi, afirmó que las fuerzas armadas del país están listas para responder de forma “inmediata total y sin precedentes” ante cualquier agresión contra su territorio, su espacio aéreo o sus aguas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán señaló que esas declaraciones responden directamente a las amenazas de Trump.