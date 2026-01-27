El analista Jorge Bonilla sobre la situación en Minnesota: “El manejo de Noem y Gregory Bovino ha puesto a Trump en una situación incómoda”

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de enero, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista Verónica Silveri entrevistó al analista político Jorge Bonilla sobre la delicada situación que actualmente se está viviendo tanto en la ciudad de Minneapolis como en el estado de Minnesota, luego de que en las últimas semanas diferentes operativos migratorios hayan terminado con la muerte de dos personas, provocando fuertes protestas como respuesta y abriendo la posibilidad de que las próximas elecciones de medio término puedan terminar siendo negativas para el presidente Donald Trump.

“Creo que es prudente que haya una desescalada en este momento con Trump enviando a Tom Homan a Minnesota, y al ponerlo a él en lugar de la secretaria Noem o Corey Lewandowski es lo más sensato. […]Lamentablemente el manejo de Noem y Bovino ha puesto a Trump en una situación incómoda. […] Enviar Homan, quien es un veterano con más de 40 años de experiencia y con credibilidad bipartidista es una medida de dar un indicio de que se está tratando de manejar la situación”, dijo Bonilla.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.